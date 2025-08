A jednak! Jose Mourinho zdecydował ws. przyszłości Szymańskiego

Sebastian Szymański od dawna jest już łączony z odejściem z Fenerbahce w poszukiwaniu szczęścia w silniejszej lidze. Reprezentant Polski gra w Turcji od 2023 roku. Wielokrotnie, według medialnych przekazów, wzbudzał zainteresowanie możniejszych klubów. Nie inaczej jest teraz.

Mourinho nieugięty. "Zbyt ważna"

"Turcy mają na stole mocną ofertę z klubu z ligi TOP 5, ale nie podjęli negocjacji. To nie jednak oferta tych klubów, a z innego z ligi TOP 5, który zagra w Europie, leży na stole, a Turcy nie chcą podjąć negocjacji. Polak zagrał we wszystkich przedsezonowych sparingach w podstawowym składzie. Jose Mourinho nie zgadza się dziś na transfer 26-latka, bo jego rola w zespole jest zbyt ważna" - poinformował portal Meczyki.pl.

Czy to oznacza, że tego lata Polak znów nie zmieni klubu i rozpocznie trzeci sezon w barwach Fenerbahce? Jeśli wierzyć tym informacjom, tak się może właśnie stać. Za Fenerbahce rozczarowujący sezon 2024/25 zakończony na drugim miejscu. Choć trudno w to uwierzyć, to kibice klubu na mistrzostwo czekają już od 11 lat. Osłabienie w postaci sprzedaży Szymańskiego mogłoby więc zostać przez nich nie przyjęte zbyt ciepło.

Zresztą nie tylko liga jest ważnym celem zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. Już w najbliższą środę - 6 sierpnia - Fenerbahce poleci do Rotterdamu na wyjazdowe spotkanie z Feyenoordem w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Dojdzie do starcia reprezentantów Polski. Wszakże w holenderskim klubie gra Jakub Moder.

Sebastian Szymański w Fenerbahce rozegrał dotychczas 108 meczów. Zdobył w nich 20 goli i zanotował 28 asyst. Jest także 45-krotnym reprezentantem Polski, dla której pięciokrotnie trafiał do siatki. Wystąpił na dwóch ostatnich wielkich turniejach - mundialu 2022 i Euro 2024.