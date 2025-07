Polski talent błyszczy za granicą! Urban może zacierać ręce

Major League Soccer to rozgrywki, w których od lat występuje sporo polskich piłkarzy. Znakomicie pokazywali się w nich choćby Karol Świderski oraz Adam Buksa. Obecnie najwięcej mówi się natomiast o dobrej grze Bartosz Slisza, który jest fundamentem Atlanty United. To jednak nie tylko 26-letni pomocnik jest zawodnikiem, na którego spoglądać powinien Jan Urban.

Zobacz wideo Urban ma kogo obserwować. Polski talent błyszczy za granicą

Jan Urban musi na niego spoglądać. Polak ze świetną asystą w MLS

Wśród Polaków w MLS regularnie w pierwszym składzie występuje również Dawid Bugaj. 21-letni prawy obrońca, który piłkarsko ukształtował się w Norwegii oraz Włoszech, od 2024 roku jest zawodnikiem CF Montreal. I radzi sobie w jego barwach coraz lepiej. W nocy z piątku na sobotę w meczu przeciwko New England Revolution popisał się znakomitą asystą przy golu Prince'a Owusu, najlepszego strzelca kanadyjskiej ekipy.

Polak w 9. minucie spotkania popędził prawym skrzydłem, wbiegł w pole karne i dograł piłkę do Niemca w ten sposób, że ta ominęła kilku obrońców drużyny przeciwnej. Owusu umieścił ją w siatce i FC Montreal wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie piątkowe spotkanie na stadionie Revolution wygrał 3:1, a Polak mógł cieszyć się też ze swojej pierwszej asysty w barwach klubu.

Ekipa Dawida Bugaja zajmuje ostatnie, piętnaste miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Każde zwycięstwo jest więc dla niej na wagę złota, choć o awans do fazy play-off będzie drużynie polskiego obrońcy bardzo, bardzo trudno. Na ten moment do dziewiątego New York Red Bulls traci 15 punktów.