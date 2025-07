Szczęsny nie chciał rozmawiać o Kuleszy. Do czasu

Obecnie Szczęsny przygotowuje się wraz z FC Barceloną do nadchodzącego sezonu. Na początku lipca 35-latek przedłużył kontrakt z Blaugraną i ma planowo występować w niej do 2027 roku. Jeśli jednak chodzi o reprezentację Polski: ten rozdział w karierze "Szczeny" został już raczej zamknięty. Nawet Robert Lewandowski podkreślał, że polski bramkarz nie wyobraża sobie powrotu do kadry.

Wojciech Szczęsny o Cezarym Kulesze. Wymowne

W przerwie między sezonami Szczęsny zdecydował się udzielić dłuższego wywiadu na kanale Youtube "Foot Truck". W rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim opowiadał, jakie ma zdanie na temat konfliktu Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, a także wypowiadał się na temat FC Barcelony. W pewnym momencie został też poproszony o ocenę rządów Cezarego Kuleszy w PZPN, ale stwierdził, że się od tego wstrzyma.- To mógłbym zrobić, ale nie ocenię, bo głupi nie jestem - powiedział roześmiany 35-latek.

Po chwili jednak Szczęsny postanowił dłużej porozmawiać na temat Związku. - Uważam, że to nie kapitan był największym problemem polskiej piłki i polskiej reprezentacji w ostatnich latach. Na statku kapitan jest najważniejszy, a w polskiej piłce są osoby ważniejsze niż kapitan. Uważam, że cała struktura (PZPN) nie wygląda obiecująco - rzucił piłkarz FC Barcelony, który stwierdził też, że do Cezarego Kuleszy nawet nie ma numeru telefonu.

Wojciech Szczęsny, zanim trafił do Hiszpanii, w przeszłości reprezentował też barwy m.in. AS Romy, Arsenalu oraz Juventusu. W kadrze Polski rozegrał w latach 2009-2024 łącznie 84 mecze.