Jan Urban wciąż nie rozwiązał tzw. afery kapitańskiej, jaka pojawiła się ostatnio w reprezentacji Polski. Choć sam szkoleniowiec deklarował, że zamierza spotkać się twarzą w twarz z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim, wciąż do takich rozmów nie doszło. "Na ten moment nie ma ustalonej daty spotkania" - przekazał we wtorek rzecznik kadry Emil Kopański.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Lukas podsumowuje

Co z powrotem Lewandowskiego do kadry. Fornalik zabrał głos. "Szkoda tylko..."

"Do mojej rozmowy z Robertem na pewno dojdzie. Nie ukrywałem tego. Wspominałem podczas konferencji prasowej, że mamy sprawę do rozwiązania i nie jest ona do załatwienia na telefon" - zapewniał z kolei sam Urban w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty. Głównym zadaniem nowego selekcjonera będzie oczywiście nakłonić byłego już kapitana do powrotu do reprezentacji Polski. Czy kibice mogą mieć powody do niepokoju?

Zdaniem Waldemara Fornalika - nie. A powrót napastnika jest tylko kwestią czasu. - Ja myślę, że ta sprawa się rozwiąże i to z bardzo dobrym skutkiem dla wszystkich. Dobrze wiemy, że Robert jest wybitnym piłkarzem, ta reprezentacja go potrzebuje. Nawet nie wiem, czy ukazała się już jakaś krótka wzmianka, że jest gotowy do gry w reprezentacji. Szkoda tylko, że było tyle zamieszania i nieporozumienia w tej całej sytuacji, bo nikomu to nie było potrzebne - uspokajał w programie "Dwa fotele" na kanale Meczyki.

Były selekcjoner reprezentacji Polski pytany był także przyszłą o rolę Lewandowskiego w drużynie, którą właśnie przejął Jan Urban. - Ciągle był jeden wielki problem - nawet od czasu, kiedy ja prowadziłem reprezentację - żeby stworzyć Robertowi takie środowisko, żeby miał ten serwis i mógł wykorzystywać sytuacje, które drużyna mu stworzy. Widzimy, jak funkcjonuje w klubach, gdzie obudowany bardzo dobrymi piłkarzami. My mamy problem. No nie mamy takich piłkarzy jak FC Barcelona - tłumaczył.

Fornalik naprawdę wytknął to Lewandowskiemu. "Zawsze wiedział, czego chce dla..."

Mimo to uważa, że 36-letni napastnik nadal może dać tej drużynie dużo dobrego. - Robert pokazał, że także indywidualnie potrafił wykorzystywać sytuacje, dawać zwycięstwa. Myślę, że Janek znajdzie sposób, żeby ten serwis - nawet jeśli nie będzie optymalny - to taki, z którego będzie zadowolony i Robert, i drużyna - dodał.

Fornalik w związku ze spodziewanym powrotem Lewandowskiego dał też Urbanowi pewne ostrzeżenie. Chodzi o charakter naszego napastnika. - Zawsze wiedział, czego chce dla siebie. Jeżeli on był zadowolony, to inni też powinni być zadowoleni. Natomiast nie zawsze tak to wyglądało. Dlatego trenerzy, którzy z nim współpracują na pewno nie mają łatwego zadania - podsumował.