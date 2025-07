Kosecki wskazał, kto powinien być kapitanem reprezentacji. "Zasługuje na to"

Jednym z głównych tematów po zatrudnieniu Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski jest "afera opaskowa". Czy Urban widzi szanse na to, że Robert Lewandowski pozostanie kapitanem naszej kadry? - To nie jest miejsce, abyśmy rozwiązywali ten problem, który rzeczywiście powstał. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, bo to jest potrzebne. Dobra atmosfera jest niezbędna. Muszę spotkać się z kilkoma zawodnikami i potem podejmiemy odpowiednią decyzję - mówił Urban na powitalnej konferencji prasowej.

Opaska wróci do Lewandowskiego? "Wszyscy się na niego rzucą"

Roman Kosecki skomentował sytuację z opaską kapitańską w reprezentacji Polski podczas wizyty w podcaście Eurosportu. Czy opaska powinna wrócić do Lewandowskiego?

- Dla mnie jest naturalne, że Lewandowski ma najwięcej występów, tyle lat prowadził kadrę, że powinien prowadzić kadrę i być jej kapitanem. To powinno być rozwiązane w szatni, nie może nic wyjść. Będzie wybór. Jak zostanie Robert, to wszyscy się rzucą na Zielińskiego i tych, którzy byli przeciwko. Jak będzie Piotr, wszyscy się rzucą na Lewandowskiego. Wiadomo, taki jest świat mediów - powiedział.

Kosecki podkreśla, że zawodnicy powinni porozmawiać na ten temat w szatni. - Wszystkich na pewno czeka rozmowa w szatni, usiądą, spotkają się. Może Urban ma inny pomysł, będzie dzwonił i rozmawiał, jak gdzieś pojedzie. Myślę, że to nie jest najważniejsze. Jak my będziemy się kłócić o opaskę przed meczem z Holandią, wyjdziemy tam i dostaniemy 0:5, to będziemy o tym mówić, że Lewandowski nie wyszedł z opaską? Tego nie życzę chłopakom. To nie powinien być główny temat przed meczem z Holandią, nie powinni sobie zaprzątać tym głowy - dodaje były reprezentant Polski.

- Myślę, że Janek jakiś plan na to ma. Ta lawina głupich zdarzeń, cała ta sytuacja... Zlepek głupich rzeczy, które nie powinny się wydarzyć na takim poziomie. Robert jest nam potrzebny i zasługuje na to, by być kapitanem. Niech sobie to rozsądzą w szatni - tłumaczy Kosecki.

Jednocześnie przypomniał pewną sytuację z Cristiano Ronaldo. - Jak Ronaldo był w Manchesterze drugi raz, siedział na ławce, to pamiętam, że się źle wypowiedział o sytuacji w szatni. Bruno Fernandes nie podał mu ręki, był wkurzony na to, że Cristiano tak powiedział. A kto jest kapitanem Portugalii? Ronaldo - podsumował.

Reprezentacja Polski zagra dwa mecze podczas wrześniowego zgrupowania, odpowiednio z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Relacje tekstowe ze spotkań Biało-Czerwonych na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.