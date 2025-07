Robert Lewandowski to prawdziwa maszyna, ale nawet on w końcu będzie musiał powiedzieć "pas". Polak ma już 37 lat i jest bliżej niż dalej końca kariery. Wielu kibiców oddala nieco od siebie tę myśl, ale prawda jest taka, że najlepszego polskiego piłkarza wkrótce zabraknie.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Robert Lewandowski trenerem? Szczęsny zabrał głos

A co później? Jakie plany ma Lewandowski na emeryturę? Czy zostanie trenerem? Wojciech Szczęsny nie ma wątpliwości - Chyba nie ma ambicji trenerskich. Nigdy z nim nie gadałem nawet o tym - powiedział w programie "Prosto w Szczenę" na kanale "Foot Truck".

- On lubi się wymądrzać. Umówmy się, pracował z niesamowitymi trenerami i pewnie wyciągnął różne wnioski ze współpracy czy to z Kloppem, czy z Guardiolą, czy z Ancelottim, czy z Flickiem, był jeszcze Fernando Santos. Nigdy nie miałem jednak takiego wrażenia, że chciałby zostać trenerem, tak jak "Krycha", który zawsze mówił, że chciałby. Tam nie ma w ogóle tego ognia - dodał polski bramkarz.

Czy to strata dla polskiej piłki, że Lewandowski nie będzie już związany z piłką i nie zostanie trenerem? - Przecież on jest największym problemem reprezentacji, więc co będziemy go mieszać, żeby poprawiał - zaczął ironizować Szczęsny. - On tylko przeszkadzał, teraz już jest po problemach. Już Robert nie jest kapitanem, więc problemy się skończyły. A czy on coś zrobi? Nie wiem. Nie gadaliśmy o tym, ale na pewno nie w trenerce. Nie wydaje mi się - podsumował.

Na razie Robert Lewandowski może jeszcze skupiać się na karierze piłkarskiej. Przed nim kolejny sezon w barwach Barcelony, a także prawdopodobnie ostatnia próba awansu z reprezentacją Polski na mundial. 4 września gramy z Holandią, a trzy dni później z Finlandią. Kadrę w tych meczach poprowadzi nowy selekcjoner - Jan Urban.