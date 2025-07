Magiera przerwał milczenie! Tak mówi o pracy w sztabie Urbana

Jacek Magiera po latach przerwy wraca na pozycję asystenta, bądź - jak oficjalnie brzmi jego stanowisko - drugiego trenera. Taką funkcję objął w sztabie szkoleniowym nowego selekcjonera Jana Urbana. Częstochowianin skomentował swoją obecność w drużynie narodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Jacek Magiera zabrał głos. "Moją rolę w kadrze..."

- Podchodzę do pracy w reprezentacji z dużym entuzjazmem, dobrą aurą i nastawieniem. Z misją pomocy zawodnikom i selekcjonerowi. To dla mnie wielkie wyróżnienie, świetna sprawa. Moją rolę w kadrze precyzyjnie nakreślił trener Urban, który w moim odczuciu wyczerpał też wiele innych tematów w przestrzeni publicznej. Bardzo merytorycznie i rozlegle odpowiadał na pytania dziennikarzy - powiedział krótko Magiera w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Wygląda na to, że były trener Legii Warszawa i Śląska Wrocław nie udzieli dłuższego wywiadu, w którym bardziej detalicznie przedstawi zadania, przed którymi stanie w drużynie narodowej. - Chciałbym skupić się na swojej pracy. Za dużo jest ważnych rzeczy do rozwiązania w reprezentacji, by poruszać teraz pewne kwestie publicznie - dodał.

Jacek Magiera pozostawał bez pracy od 12 listopada ubiegłego roku. Wówczas został zwolniony ze Śląska Wrocław, z którym wcześniej wywalczył wicemistrzostwo Polski, ale jesienią 2024 roku drużyna spisywała się fatalnie, miała olbrzymie problemy z punktowaniem, nie mówiąc o wygrywaniu meczów. Wrocławianie na wiosnę nie zdołali odrobić strat powstałych jesienią i pożegnali się z ekstraklasą.

Dla Magiery i całego sztabu szkoleniowego Jana Urbana debiutem w reprezentacji Polski będzie wrześniowe zgrupowanie. 4 września kadrowicze zagrają na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później u siebie z Holandią. Jeśli biało-czerwoni nie poprawią swojej postawy w eliminacjach do MŚ, to najpewniej pożegnają się z walką o mundial 2026.