Cała Hiszpania grzmi po słowach Urbana. Poszło o Szczęsnego!

Wojciech Szczęsny zagrał ostatni mecz w reprezentacji Polski 21 czerwca zeszłego roku, kiedy to Biało-Czerwoni grali z Austrią na Euro 2024 i przegrali 1:3. Kilkadziesiąt dni później Szczęsny ogłosił publicznie, że kończy karierę. Dalszą część historii znamy, bo Szczęsny właśnie przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r. Czy jest szansa na to, że Szczęsny jeszcze otworzy się na grę w narodowych barwach, już za kadencji Jana Urbana?

Hiszpanie piszą o Szczęsnym w kontekście reprezentacji. "Praktycznie wykluczony"

Temat Szczęsnego pojawił się w ostatnim wywiadzie Urbana dla "Przeglądu Sportowego Onet". Czy selekcjoner widzi szanse na powrót Wojciecha do kadry? - O, widzi pan! Życie pisze różne scenariusze i na wszystko bądźmy przygotowani - stwierdził krótko Urban. Tę wypowiedź szybko odnotowali hiszpańscy dziennikarze.

"Po podpisaniu kontraktu z Barceloną ponownie otwierają się przed nim drzwi reprezentacji Polski. Żartując na temat zwrotów akcji, jakie miały miejsce w karierze i życiu bramkarza, Urban pozostawił otwartą furtkę dla wszystkich możliwości. Jednak powrót Wojtka do kadry jest praktycznie wykluczony. Szczęsny zamierza skupić się na Barcelonie, gdzie będzie dzielił się swoim doświadczeniem i pełnił rolę mentora dla Joana Garcii" - czytamy w artykule dziennika "Sport".

Nie należy się więc spodziewać, że Szczęsny wróci do reprezentacji Polski. Jego bilans w narodowych barwach to 84 występy i 34 czyste konta. Szczęsny ma za sobą występy na Euro 2012, 2020 i 2024, a także na mistrzostwach świata w 2018 r. w Rosji i w 2022 r. w Katarze.

To nowa rola Szczęsnego w Barcelonie. "To najlepsza decyzja"

Szczęsny ma być rezerwowym w nowym sezonie w barwach Barcelony. Polak będzie wspierał Garcię, co można było zauważyć podczas jednego z treningów, gdzie Szczęsny oklaskiwał Garcię po jednej z interwencji. "To jest różnica. Szczęsny wspiera młodszych, a Ter Stegen tylko nakłada na nich presję", "to jest mój bramkarz", "przedłużenie kontraktu ze Szczęsnym to najlepsza decyzja", "Szczęsny jest świetnym przykładem dla młodych, wspiera ich i daje im poczucie bezpieczeństwa" - pisali internauci na portalu X.

Po co Urban udaje się do Hiszpanii? Głównie po to, by spotkać się z Robertem Lewandowskim i namówić go na powrót do reprezentacji Polski. - Pierwszy wyjazd selekcjonera będzie do Barcelony. Nie po to, żeby zobaczyć, jak Lewandowski radzi sobie w polu karnym, ale po to, żeby usiąść i przedyskutować bardzo ważną dla selekcjonera sprawę powrotu Lewandowskiego do kadry oraz opaski kapitańskiej - przekazał Mateusz Borek w Kanale Sportowym.