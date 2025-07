Wskazał Urbanowi, co zrobić z Lewandowskim i opaską. "Sprawiedliwe rozwiązanie"

- Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić, by Roberta nie było w tej drużynie. Byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to w decydowanej większości Robert był tym, który pomógł nam awansować na te wydarzenia. Na odległość nie będę oceniał tej sytuacji dzisiaj, na pewno będę miał okazję porozmawiać na ten temat z Robertem - powiedział Jan Urban, nowy trener reprezentacji Polski o sytuacji Roberta Lewandowskiego w kadrze. Napastnik FC Barcelony w czerwcu zawiesił występy z orzełkiem na piersi, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz.

Piotr Świerczewski mówi o sytuacji Roberta Lewandowskiego

Wydaje się niemal pewne, że Robert Lewandowski wróci do gry w reprezentacji Polski. Ciekawsze jest, czy 36-letni napastnik znów będzie jej kapitanem. Na to pytanie nie chciał odpowiedzieć Jan Urban na swojej pierwszej konferencji prasowej. - To na pewno temat do rozwiązania. Chcę najpierw porozmawiać z piłkarzami, wysłuchać samych zainteresowanych. Muszę zdobyć ich opinię. Dopiero potem podejmiemy decyzję - mówił krótko Urban. Na ten temat teraz zabrał głos Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski.

- Niech drużyna się spotka i podejmie decyzję. Można przecież zorganizować głosowanie, to bardzo często stosowana praktyka. Wydaje się to najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Wtedy będzie wiadomo, czy Robert Lewandowski nadal ma ich zaufanie jako kapitan, czy też nie - powiedział Piotr Świerczewski dla WP SportoweFakty.

Jan Urban zadebiutuje w roli trenera reprezentacji Polski podczas wrześniowego zgrupowania, kiedy to Polska zagra na wyjeździe z Holandią (4 września) i u siebie z Finlandią (7 września, oba o godz. 20.45).

Oba mecze odbędą się w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

