Lato się nie hamował. Mocny cios w Lewandowskiego. "Tak nie można"

Już przed czerwcowym zgrupowaniem zrobiło się gorąco. Robert Lewandowski uprzedził, że nie zagra z powodu zmęczenia, mimo że przed reprezentacją było ważne spotkanie. Ta decyzja wywołała lawinę krytyki pod adresem Polaka. Zarzucano mu, że jeśli ma takie podejście, to powinien zrezygnować z gry w kadrze, a już na pewno z opaski kapitańskiej. Tej ostatecznie pozbawił go Michał Probierz i przekazał Piotrowi Zielińskiemu, na co szybko zareagował napastnik. Zabolał go sposób, w jaki selekcjoner przekazał mu informację o "degradacji". Dlatego też zagroził, że dopóki 52-latek zasiada na ławce trenerskiej, on do drużyny narodowej nie wróci. Lewandowski dopiął swego, bo szkoleniowiec podał się do dymisji. I choć wybrano już nowego selekcjonera, to opinia publiczna wciąż żyją konfliktem na linii piłkarz FC Barcelony - Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Grzegorz Lato nie wytrzymał ws. Roberta Lewandowskiego. "Nie może zachowywać się w taki sposób"

Teraz do sprawy ponownie wrócił Grzegorz Lato. Zganił Lewandowskiego za absencję podczas czerwcowych meczów. Przytoczył przy okazji sytuację z przeszłości. - Kiedyś miałem w niedzielę komunię syna, a w sobotę zgrupowanie nad Jeziorem Bodeńskim za czasów trenera Piechniczka. Nie miałem wyjścia. Przyjeżdżam, jak wszyscy, albo w ogóle. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie - zaczął w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Jeśli piłkarz mówi, że nie będzie grał w tym albo tamtym spotkaniu, powinien zakończyć karierę - dodawał oburzony, a następnie odniósł się do kolejnego "przewinienia" Lewandowskiego. - Zawodnik nie może zachowywać się w taki sposób, a potem mówić, że nie będzie grał, dopóki kadrę prowadzi trener Probierz. Nie żartujmy sobie. W takim razie zróbmy z piłkarza trenera i sprawa jest załatwiona - mówił nieco ironicznie.

I zapowiedział, że nie będzie komentował decyzji, jaką ostatecznie podejmie Jan Urban. Czy odda opaskę kapitańską Lewandowskiemu, pozostawi Zielińskiemu, a może przekaże nowej osobie? - Trener będzie wiedział, co należy zrobić - podkreślał Lato.

Zobacz też: Prokurator bierze się za Kyliana Mbappe! Oto powód.

Jan Urban mówi o opasce kapitańskiej

A co zamierza zrobić Urban? - Wiadomo, że temat opaski trzeba rozwiązać. Na pewno chcę porozmawiać z zawodnikami, mieć opinie, ale muszę najpierw wysłuchać zainteresowanych. Co o tym myślą i co się stało. Teraz nie będę rozwiązywać tego tematu. Jeśli mają się odbyć rozmowy, to wcześniej niż na pierwszym zgrupowaniu. Muszę spotkać się z kilkoma zawodnikami i potem podejmiemy odpowiednią decyzję - podkreślał nowy selekcjoner podczas oficjalnej prezentacji.

Sam Lewandowski jest rzekomo gotowy, by wrócić do kadry i to niezależnie od tego, czy odzyska opaskę kapitańską, czy też będzie ją nosił inny zawodnik. Decyzję Urbana najpewniej poznamy w kolejnych tygodniach. Na ławce nowy selekcjoner zadebiutuje we wrześniu w starciu z Holandią.