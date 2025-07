Telefon od Błaszczykowskiego. Lewandowski dał zielone światło. "Bardzo szanuje"

Jan Urban od dwóch dni jest selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie na niego ostatecznie postawił prezes PZPN Cezary Kulesza, mimo że w gronie faworytów na to stanowisko wymieniano też inne nazwiska. Najgłośniej mówiło się o powrocie Jerzego Brzęczka. Ale czy taki ruch rzeczywiście wchodził w grę?

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Brzeczęk był już krok od powrotu do kadry. Kołtoń ujawnia ws. Lewandowskiego: "Był w stanie uhonorować, że to nastąpi"

Wygląda na to, że tak. Pod koniec czerwca dziennikarze Sport.pl Dominik Wardzichowski i Kacper Sosnowski ujawnili, że PZPN rozważał zatrudnienie Jerzego Brzęczka, ale w tercecie z Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim, którzy mieliby zostać jego asystentami. Te rewelacje potwierdził teraz Roman Kołtoń w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale Rymanowski Live.

Zdaniem dziennikarza "Prawdy Futbolu" taki wariant brany był pod uwagę naprawdę poważne - do tego stopnia, że o zdanie pytany był nawet... Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony dał zielone światło ws. Brzęczka. - Kuba Błaszczykowski postarał się o telefon do Roberta Lewandowskiego, wykonał połączenie. Panowie ponoć długo rozmawiali. Robert bardzo szanuje samego Błaszczykowskiego i Piszczka - i chyba w imię tej dawnej boiskowej współpracy czy to w reprezentacji, czy to w Borussii Dortmund, był w stanie uhonorować, że to nastąpi - ujawnił Kołtoń.

To dlatego Brzęczek nie poprowadzi reprezentacji. "To się zawaliło jak domek z kart"

Dlaczego w taki razie do zatrudnienia Brzęczka nie doszło? Otóż plany te pokrzyżował Łukasz Piszczek, który propozycję współpracy odrzucił. - Łukasz Piszczek przestał odbierać telefony i to się zawaliło jak domek z kart, ponieważ warunkiem siły Brzęczka miał być Piszczek w roli asystenta. Jak to się zawaliło, to przestało mieć to znaczenie - tłumaczył dziennikarz.

Szanse Brzęczka na poprowadzenie kadry wyraźnie wtedy zmalały, ale nie zostały całkowicie przekreślone. - Do kandydatury Brzęczka wrócił Kulesza w tamtym tygodniu już z nowym asystentem - Eugenem Polańskim - to jest trener drugiej drużyny Borussii Moenchengladbach, który miałby mu pomóc. Już Kuba Błaszczykowski chyba nie miał przyjść jako dyrektor kadry. Stąd te zdjęcia spod siedziby PZPN, które uwieczniły Brzęczka i Magierę - zdradził Kołtoń. Jak się później okazało, Jerzy Brzęczek nie zdołał już później przekonać do siebie Cezarego Kuleszy i wybór padł na Jana Urbana.