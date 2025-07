Ależ wpadka w TVP Info! Chodzi o nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na tym stanowisku zastąpił Michała Probierza. Wiadomo już, jakim sztabem będzie otoczony szkoleniowiec. W gronie jego najbliższych współpracowników znaleźli się między innymi Jacek Magiera, Józef Młynarczyk i Cesar Sanjuan-Szklarz.

Komiczna wpadka TVP. Jerzy Urban selekcjonerem

"Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej przemówił. Został nim Jerzy Urban, który w przeszłości na piersi, a dziś ma wyprowadzić biało-czerwonych z kryzysu" - to słowa, które tuż po 16:00 usłyszeli widzowie TVP Info.

Fragment programu na portalu X zamieścił dziennikarz Republiki Tomasz Kalinowski. Nie odmówił uszczypliwego komentarza. "TVP INFO w likwidacji: Jerzy Urban selekcjonerem reprezentacji Polski".

Wpadka jest o tyle kuriozalna, że Jerzy Urban, który w latach 1981-1989 był rzecznikiem prasowym Rady Ministrów PRL, nie żyje od 2022 roku.

Nagranie ze wpadką publicznej telewizji obiegło media społecznościowe. Sam wpis Kalinowskiego ma już ponad stutysięczny zasięg.

Jan Urban: "Dziękuję za zaufanie"

- Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę oryginalny, mówiąc, że dziękuję za zaufanie. To niesamowity zaszczyt i duma, żeby znaleźć się w tym miejscu. Każdy trener, zaczynając karierę, chciałby się znaleźć w tym miejscu. Trzeba jednak zapracować na własne CV, żeby do tego miejsca dotrzeć. Mnie się to udało, można powiedzieć, że odniosłem sukces. Ale to tylko dzisiaj i cieszę się chwilą. Ona jest fajna, jestem szczęśliwy, ale jednocześnie świadomy odpowiedzialności i rozmiaru wyzwań, jakie mnie czekają - takimi słowami na konferencji prasowej przywitał Urban, który w roli selekcjonera zadebiutuje już 4 września, gdy reprezentacja na wyjeździe zagra z Holandią. Trzy dni później u siebie podejmie Finów.