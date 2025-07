A jednak! Media: Oto decyzja Lewandowskiego ws. reprezentacji Polski

Zamieszanie z Robertem Lewandowskim w roli głównej zaczęło się w momencie, gdy pod koniec maja ogłosił odpuszczenie czerwcowego okienka reprezentacyjnego. To spotkało się z krytyką, a niedługo później Michał Probierz zdecydował się odebrać Lewemu opaskę kapitańską. Na odpowiedź 37-latka nie trzeba było długo czekać: za pośrednictwem social mediów przekazał, że rezygnuje z gry w kadrze, dopóki jej trenerem będzie właśnie były szkoleniowiec m.in. Cracovii i Jagiellonii Białystok.

Czy Robert Lewandowski wróci do kadry? Decyzja już podjęta?

Probierza już w reprezentacji nie ma, więc w teorii Lewandowski powinien ponownie być jej częścią. Inna sprawa, że polski napastnik nie zabrał głosu na ten temat. Nie powiedział jasno, że nowy trener kadry będzie mógł na niego liczyć. Wiemy tyle, że sam Jan Urban nie wyobraża sobie swojej drużyny w eliminacji mistrzostw świata bez napastnika FC Barcelony.

- Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić, by Roberta nie było w tej drużynie. Byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to w decydowanej większości Robert był tym, który pomógł nam awansować na te wydarzenia - powiedział Urban w wywiadzie na kanale "Łączy nas piłka".

Czy Urban rozmawiał już z Lewandowskim? Jak stwierdził - jeszcze nie, ale zamierza spotkać się z byłym kapitanem kadry w cztery oczy. A jak donosi goal.pl: 63-latek nie powinien spodziewać się większych "negocjacji". Lewy ma być bowiem zdecydowany na ponowną grę z orzełkiem na piersi.

"Robert Lewandowski jest w 100 procentach do dyspozycji Jana Urbana. Tu nie ma żadnych wątpliwości, napastnik Barcelony zdecydował się wrócić do kadry. I nie ma tu żadnych dodatkowych warunków, dotyczących choćby opaski. Ta sprawa zostanie omówiona, ale w żaden sposób Lewandowski nie uzależnia powrotu do kadry od tego kto będzie jej kapitanem" - czytamy na portalu.

Robert Lewandowski dotychczas rozegrał w reprezentacji Polski 158 meczów, w których zdobył 85 bramek.