Kulesza chwycił za telefon i oto efekt. Sensacja w PZPN

Najważniejsze na czwartkowej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym było ogłoszenie, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban. Następca Michała Probierza godzinę odpowiadał na pytania dziennikarzy, kreślił wizje rozwoju drużyny i plany na najbliższe tygodnie. Ale PZPN ogłosił też, że stworzył stanowisko dyrektora technicznego i zaprosił do tej funkcji Adriana Mierzejewskiego. To 41-krotny reprezentant Polski, były piłkarz m.in. Polonii Warszawa, tureckiego Trabzonsporu, saudyjskiego Al-Nassr, emirackiego Sharjah, Sydney FC i kilku klubów z Chin.

- Mieliśmy świadomość, że takie stanowisko jest w reprezentacji Polski potrzebne. Adrian Mierzejewski nie jest członkiem sztabu szkoleniowego. Ale jest dyrektorem, który ma odciążyć dyrektora sportowego Marcina Dornę, który ma na swojej głowie siedemnaście różnych reprezentacji i mnóstwo obowiązków. To nie jest przypadek, że dzisiaj Marcin i Adrian siedzą na sali obok siebie. Chcemy, żeby Adrian był swego rodzaju łącznikiem – powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

PZPN utworzył nowe stanowisko. Przykład przyszedł z Niemiec

Po konferencji więcej o swojej roli opowiedział sam Mierzejewski. - Reprezentacja szukała osoby, która zostałaby dyrektorem technicznym, jak Oliver Bierhoff w Niemczech, Fernando Hierro w Hiszpanii czy Joao Pinto w Portugalii. Bierhoff oczywiście jest wzorem w tej roli. Pamiętamy, że na koniec swojej kadencji on ustalał już strategię dla wszystkich reprezentacji. Ale na samym początku, gdy selekcjonerem był Juergen Klinsmann, miał inne zadania – bardziej reprezentacyjne, a dodatkowo miał kontakt z zawodnikami i dbał o kontakt między zawodnikami a związkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u nas. Chciałbym na tym stanowisku pobyć, nabrać doświadczenia i sprawiać, żeby ta funkcja była coraz istotniejsza. Bardzo ważny będzie dla mnie kontrakt z Marcinem Dorną. Mamy reprezentacje młodzieżowe i trzeba szukać do kadry przyszłościowych zawodników – zaznaczył.

W ostatnich latach takiego stanowiska w PZPN nie było. Ostatnim dyrektorem, którego zakres obowiązków był podobny do tych, które ma mieć Mierzejewski, był Tomasz Iwan, pracujący dla federacji u boku Adama Nawałki. - Nie będę członkiem sztabu szkoleniowego - sprecyzował Mierzejewski.

I dodał: - Nie będę też rzecznikiem prasowym, ani kierownikiem kadry czy menedżerem kadry od spraw logistyczno-organizacyjnych. Moja robota polega na czymś innym. Mam rozmawiać z piłkarzami, trenerami, prezesem czy dyrektorem Dorną, więc będę na zgrupowaniach, będę oglądał mecze, będę w hotelu rozmawiał z zawodnikami. Chcę być w kontakcie z dyrektorami sportowymi klubów, w których grają nasi piłkarze, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Możliwe, że będziemy współpracowali z selekcjonerem, ale to zależy od niego. Zależy mi na dobrej relacji. Nie zamierzam mu się pakować w robotę. Sam sobie dobierał sztab, a ja będę osobą z boku, która podpatruje, co się dzieje. Wiem, że znam się na piłce. Mam oko do piłkarzy. Nie mam problemu z kontaktem z mediami. Oceniając siebie, byłem dobrym kandydatem. Mecze w kadrze robią swoje. Grałem z Lewandowskim, Zielińskim, Skorupskim. Znamy się. Bariery żadnej nie będzie. Nie jestem żadnym weteranem, żeby chłopaki z kadry bały się do mnie zagadać – uśmiechał się.

"Dostałem telefon od prezesa Kuleszy i nie musiałem się długo zastanawiać"

Jak wyglądały negocjacje z PZPN? - Wszystko poszło bardzo sprawnie i szybko. Pomysł wyszedł ze strony federacji, dostałem telefon od prezesa Kuleszy i nie musiałem się długo zastanawiać, bo to ogromne wyróżnienie. Dwa lata temu skończyłem grać i od tej pory rozwijam się na różnych polach i w różnych kierunkach - powiedział Mierzejewski, który w ostatnim czasie skończył kurs trenerski UEFA A i uczestniczy w kursie dla dyrektorów sportowych. - Na razie nie ujawniamy długości kontraktu. Zobaczymy, jak będę sprawował tę funkcję, czy będzie to szło w dobrym kierunku, czy będzie dalej potrzeba takiego stanowiska. Na ten moment jest i chcę, żeby ta funkcja nabierała znaczenia i przyszłościowo było to fajne stanowisko dla mnie lub pod następnych byłych reprezentantów Polski - skończył Mierzejewski.

Kolejne mecze reprezentacja Polski zagra we wrześniu z Holandią i Finlandią.