Urban na konferencji, a tu takie słowa prosto z Hiszpanii. Rewelacja!

- Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku - podkreślał Cezary Kulesza po ogłoszeniu selekcjonera Biało-Czerwonych. Po bardzo długich poszukiwaniach wybór padł na Jana Urbana. To faworyt dziennikarzy, a także kibiców, więc wydaje się, że prezes PZPN posłuchał opinii publicznej i podjął decyzję zgodną z jej wolą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Osasuna Pampeluna gratuluje Janowi Urbanowi

Momentalnie posypały się gratulacje pod adresem Urbana. Składali je eksperci, koledzy po fachu, działacze. Okazuje się, że wieść dotarła też za granicę. Na wybór PZPN zareagował zespół z Hiszpanii, z którym 63-latek mocno sympatyzuje. Mowa o Osasunie Pampeluna. "Jan Urban, legenda Osasuny i selekcjoner reprezentacji Polski. Janek, życzymy Ci powodzenia w tym nowym etapie!" - pisał hiszpański klub na Instagramie. Dodał też zdjęcie selekcjonera z czasów młodości, a konkretnie z okresu, kiedy Urban grał w Osasunie.

Tak, bo obecny szkoleniowiec Biało-Czerwonych występował w barwach drużyny z Pampeluny w latach 1989-1995. Ba, został jej prawdziwą legendą. Szczególnie zapamiętany ze zdobycia... hat-tricka przeciwko Realowi Madryt i to na Santiago Bernabeu. Po zakończeniu kariery piłkarza zasiadł na ławce trenerskiej i właśnie Osasuna była jego pierwszym miejscem zatrudnienia. Prowadził jej młodzieżowe drużyny, rezerwy, a także pierwszy zespół.

Trudne wyzwanie przed Urbanem

Urban ma niewiele czasu, by zapoznać się z reprezentacją, poukładać jej grę i stworzyć plan na kolejne mecze. Na ławce zadebiutuje już we wrześniu i to przeciwko niezwykle groźnemu rywalowi. Mowa o Holandii. Kilka dni później Polska zagra z Finlandią. Będą to dwa spotkania, które być może zadecydują o udziale Biało-Czerwonych w mundialu 2026. Urban będzie miał tylko trzy bądź cztery jednostki treningowe, by przygotować kadrę do walki.

Zobacz też: Czegoś takiego dawno nie było. Oto reakcje po konferencji Urbana.

- Wiadomo, że nie będzie to łatwa kadencja. (...) Życzę Jasiowi z całego serca, aby sobie poukładał sportowo wszystko jak najlepiej, by PZPN pomógł mu opanować to wszystko, co się dzieje wokół reprezentacji, w tym aspekcie jest najwięcej do zrobienia. Czekamy cierpliwie na wrzesień - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport, podkreślając, że jedną z najpilniejszych spraw do rozwiązania jest ta z opaską kapitańską.