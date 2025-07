Oto największy problem reprezentacji Polski. O słowach Urbana będzie głośno

W czwartek w samo południe przedstawiciele PZPN Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski wyszli na konferencję prasową, aby zaprezentować nowego selekcjonera Jana Urbana. Były trener m.in. Górnika, Lecha czy Legii przez godzinę odpowiadał na pytania dziennikarzy, ale to nie był koniec jego aktywności medialnych.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Oto największy problem kadry? Urban mówi wprost: "to mnie nie interesuje"

Krótko po konferencji Urban stanął przed kamerami TVP Sport. Od razu został zapytany o kwestię charakteru w drużynie. Że brakuje w niej osobowości - co wskazywał Robert Lewandowski - a zawodnicy nie potrafią wziąć na siebie odpowiedzialności i "sprzedać" swoich umiejętności w meczu. Są zablokowani mentalnie.

- Odpowiedzialność to jest piłka nożna. To, że zawodnik gra dobrze w treningu czy sparingu, to nie do końca mnie jako trenera interesuje. Niech to pokaże w meczu o stawkę, gdy odpowiedzialność jest ogromna. Na to też przecież patrzą kluby. Jeśli ty w kluczowych momentach nie dajesz sobie rady, to twoja wartość spada. Wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale ja nie przyjmuję do wiadomości takich wytłumaczeń. Ja wiem, że to jest trudne, ale trzeba sobie z tym radzić jako zawodowy piłkarz - powiedział Jan Urban dla TVP Sport.

- Wszyscy chcemy wygrać, kibice też, ale oni też przymkną oko, gdy przegrasz, a gra jest dobra. Nie miałeś szczęścia, nie wykorzystujesz sytuacji, bo to jest tylko piłka. Oby nie było mecz闚, gdzie przegrywasz, bo nie byłeś w stanie sprostać wymaganiom - dodał.

Nowy selekcjoner został zapytany także o to, co może obiecać kibicom reprezentacji Polski. - Mogę obiecać, że ja nie zmienię swojego stylu jako trener. Ja lubię, żeby piłkarz był odważny, żeby grał w piłkę. Żebyśmy mogli zaoferować coś kibicowi. Zawsze to mi przyświecało w klubach i wydaję mi się, że jeśli ktoś mówi o trenerze Urbanie, jaki ma styl to przyjemny do oglądania. Ja wychowałem się w Hiszpanii jako trener, kocham tamtejszy futbol. (...) Uważam, że perfekcją piłki nożnej była Barcelona Pepa Guardioli - podsumował Urban, krótko podsumowując swoje spojrzenie na futbol.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski nastąpi 4 września w Rotterdamie, gdy rywalem będzie Holandia. Trzy dni później biało-czerwoni zagrają u siebie z Finlandią.