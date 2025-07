Kulesza mocno oburzony pytaniem. Króciutko: "Wie pan co?"

Jan Urban w czwartkowe popołudnie odpowiedział na pierwsze pytania dziennikarzy w roli trenera reprezentacji Polski. Obok niego na konferencji prasowej siedział m.in. Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kulesza dostał bardzo mało pytań. Można je policzyć praktycznie na palcach jednej ręki.

Cezary Kulesza obruszony pytaniem. "Wie Pan co"

W połowie konferencji prasowej dziennikarz TVN24 spytał Cezarego Kuleszę o jego trzy największe sukcesy za pierwszej kadencji w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wyraźnie oburzyło Kuleszę. Prezes PZPN nie chciał odpowiedzieć na to pytanie i szybko uciął temat.

- Myślę, że ta konferencja prasowa nie jest po to, aby się chwalić i ganić. Wie pan co, skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie - powiedział krótko Kulesza.

Nie chciał on też zdradzić kryteriów wyboru Jana Urbana na trenera reprezentacji Polski. "Proces wyboru trwał tak długo, bo musieliśmy wybrać dobrze. Ten wybór taki jest. Jan Urban był doskonałym piłkarzem, był na mistrzostwach świata, zdobywał mistrzostwa i puchary, był też w sztabie kadry. Jest to trener z dużym doświadczeniem. To najbardziej trafny wybór. To wszystko.– stwierdził prezes PZPN, a jego poprzednie odpowiedzi były równie mało konkretne. "Zobaczycie", "sami ocenicie", "wszystko będzie jasne"" - to zawsze był ten poziom szczegółowości" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Kulesza już na początku konferencji prasowej wprawił dziennikarzy w duże zdziwienie. Nie chciał zdradzić długości kontraktu następcy Michała Probierza. - To jest sprawa federacji i pana trenera, także nie będziemy tego ujawniać - stwierdził Kulesza.

Urban zadebiutuje w roli trenera reprezentacji Polski podczas wrześniowego zgrupowania, kiedy to Polska zagra na wyjeździe z Holandią (4 września) i u siebie z Finlandią (7 września).

Relacje na żywo ze wszystkich meczów reprezentacji Polski na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.