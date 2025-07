Urban nie wytrzymał po tym pytaniu. "Czy ja się nie przesłyszałem?"

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Przed nim są bardzo intensywne dni, podczas których dojdzie m.in. do spotkania między Urbanem a Robertem Lewandowskim. - Wydaje mi się, że czeka nas dużo decyzji niewielkich. Nie będzie rewolucji czy przebudowy kadry. Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Mamy trzon kadry, od 30 meczów wzwyż w kadrze i kolejni przychodzą. Zdaje sobie sprawę, ze nie możemy się spodziewać wielu zmian w powołaniach - mówił Urban podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym.

Urban obruszył się na pytanie dziennikarza. "Mnie to szokuje"

W trakcie konferencji prasowej pojawiło się pytanie od Dawida Dobrasza nt. budowy sztabu szkoleniowego Jana Urbana w reprezentacji Polski. - Czy PZPN ingerował w sztab reprezentacji? Kogo pomysłem było zatrudnienie Jacka Magiery? Czy był on ze strony Pana, czy ze strony sekretarza lub prezesa? - zapytał dziennikarz. Urban był niezadowolony, że otrzymał takie pytanie.

- Pomysł z Magierą był mój. Natomiast kurczę... takie pytanie, wiesz, mnie to szokuje. Czy Polski Związek Piłki Nożnej ingerował, kogo ja sobie wezmę? Czy się nie przesłyszałem? Co? O czym my tu rozmawiamy? No proszę Cię... - odpowiedział nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

Tak wygląda sztab Jana Urbana w reprezentacji Polski. "Zna pracę w klubie i reprezentacji"

Jak będzie wyglądać sztab Urbana w reprezentacji Polski? Drugim trenerem będzie Jacek Magiera, natomiast jego asystentami będą Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, którzy byli już w jego sztabie w Górniku Zabrze. Trenerem przygotowania fizycznego będzie Cesar Sanjuan-Szklarz, natomiast wśród trenerów bramkarzy znaleźli się Andrzej Dawidziuk oraz Józef Młynarczyk. Dyrektorem kadry został Adrian Mierzejewski.

- W porównaniu do pozostałych członków sztabu, Jacek ma zdecydowanie większe doświadczenie. Jacek będzie bardzo pomocny w decyzjach. Jacek to doświadczenie. Marcin to bardzo dobrze merytorycznie przygotowany trener. Zna pracę w klubie i reprezentacji. Grzegorz jest z młodego pokolenia trenerów. Jest na kursie UEFA Pro. Pracował z Adamem Majewskim w kadrze U-21. Mamy dwóch trenerów bramkarzy. Józio Młynarczyk to osobowość - ogłosił Urban podczas piątkowej konferencji prasowej.