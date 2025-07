PZPN reaguje na skandal po meczu z Finlandią. "Wymuszone"

11 czerwca br. reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Finlandią w Helsinkach, co znacznie pogorszyło sytuację Biało-Czerwonych w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata 2026. Dzień później Michał Probierz podał się do dymisji i przestał pełnić funkcję selekcjonera Polaków. Po ponad miesiącu poszukiwań przez Cezarego Kuleszę następcą Probierza został Jan Urban. We wrześniu czekają nas dwa kluczowe mecze w kontekście potencjalnego awansu, przeciwko Holandii (04.09) i Finlandii (07.09). Niewykluczone, że między Polską a Finlandią potoczy się walka o miejsce w barażach.

Dlatego piłkarze nie wyszli do mediów po meczu z Finlandią. Temat powrócił

Przy okazji porażki Polaków z Finlandią doszło do sytuacji, która obruszyła dziennikarzy, ekspertów i opinię publiczną. Chodzi o fakt, że piłkarze nie pojawili się w strefie mieszanej, by porozmawiać z mediami i wytłumaczyć powody porażki. "To są liderzy, którzy mają brać na klatę reprezentację Polski", "piłkarze nie mają ochoty, by za pośrednictwem mediów przekazać dziś swoich refleksji na temat meczu z Finlandią" - pisali dziennikarze na portalu X.

Z czego to wynikało? Ten temat wrócił podczas konferencji prasowej ogłaszającej zatrudnienie Jana Urbana. Szybko on został wyjaśniony przez Emila Kopańskiego, rzecznika reprezentacji. - Ze względu na to, że w meczu mieliśmy wymuszoną przerwę sprawami medycznymi, konferencja prasowa musiała się odbyć i mieliśmy niedługo odlot, więc nie byliśmy w stanie zdążyć. Za to przepraszamy, że piłkarze nie wyszli do dziennikarzy - przekazał Kopański.

Mecz Polski z Finlandią został przerwany na kilkanaście minut przed końcem w związku z interwencją medyczną na trybunach. Jeden z kibiców miał atak padaczki i potem został przetransportowany do szpitala. Reanimacja trwała około pół godziny. Niestety później policja poinformowała, że kibic zmarł. -Trudno wyrazić słowami uczucia, które towarzyszą nam w takich chwilach. Wiadomość jest druzgocąca - ogłosił Jacob Friis, trener reprezentacji Finlandii.

To Bednarek powiedział po meczu z Finlandią. "Jesteśmy podzieleni jako Polacy"

Po meczu z Finlandią odbyły się tylko dwa wywiady pomeczowe. Szerokim echem odbiły się wypowiedzi Jana Bednarka.

- Jedyne, co mi teraz przychodzi, to wydaje mi się, że zostaliśmy spolaryzowani jako społeczeństwo. Podzieleni. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Tak naprawdę my gramy tylko i aż w piłkę nożną i najważniejszą rzeczą jest dla nas reprezentować kraj. Największą dumą dla niego. Wydaje mi się, że wiele rzeczy zaszło za daleko i to musi być jakiś reset. Musimy zresetować nasz tok myślenia. Uważam, że jesteśmy zbyt pięknym krajem, zbyt pięknym narodem, mamy zbyt wspaniałych kibiców - przekazał Bednarek.