W środę 16 lipca wszystko stało się jasne! PZPN poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban. - Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN - podkreślał Cezary Kulesza. Na czwartek na godzinę 12:00 zaplanowano konferencję prasową z nowym szkoleniowcem. Jednak już kilkadziesiąt minut wcześniej zrobiło się gorąco. Wszystko przez... jednego z kadrowiczów.

Tymoteusz Puchacz u popularnego streamera. W sieci wrze. "Żałosne"

Mowa o Tymoteuszu Puchaczu. 15-krotny reprezentant Polski dość niespodziewanie pojawił się w czwartkowy poranek na streamie IShowSpeeda, popularnego Youtubera, który akurat przyjechał do Krakowa. Piłkarz podjechał samochodem do celebryty i zamienił z nim kilka słów. Amerykanin nawet nie wiedział, z kim ma do czynienia i był dość mocno zdziwiony. - Grałem z Lewandowskim. Jestem profesjonalnym piłkarzem. Możemy pograć później - rzucił Puchacz.

Fragment streama z Polakiem szybko trafił do sieci i stał się viralem. Internauci głównie w negatywny sposób ocenili udział Puchacza. "Poważnie? Jaki upadek boomboxa", "Jaki to jest pajac", "Podryw na Lewandowskiego", "Cwelometr wyje***o poza skalę", "Puchacz na pełnej pycie kiwa się ze speedem hahaha", "Puchacz najlepsza akcja w tym sezonie", "Żałosne" - ironizowali internauci na X.

Niektórzy zwrócili uwagę, że powinien przede wszystkim skupić się na grze i szukaniu nowego zatrudnienia, bo jak wiadomo, wielu szans do gry w kolejnym sezonie w Holstein Kiel raczej mieć nie będzie. Niemiecki klub chce się go pozbyć. "Puchacz zamiast szukać klubu to gierkę ze speedem gra i okej i okej" - pisał jeden z fanów.

Teraz przed nami konferencja prasowa Jana Urbana. Jaki ma plan na tę drużynę? Jak zamierza poprowadzić ją do mistrzostw świata 2026? Co z Robertem Lewandowskim? Kto zostanie kapitanem kadry za jego kadencji? Na te i na inne pytania odpowiedź powinniśmy poznać po 12:00.