W środę nareszcie zakończyła się telenowela z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski po dymisji Michała Probierza. Po 36 dniach od tego wydarzenia Cezary Kulesza sfinalizował zatrudnienie Jana Urbana. - Będziemy rozwiązywać problemy - rozmawiając, komunikując się, nie widzę innej formy, musi być na bazie rozmowy, dialogu. Dla mnie to jest normalne - powiedział selekcjoner w pierwszym wywiadzie dla Łączy Nas Piłka.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Tak Paweł Janas mówi o wyborze Jana Urbana na selekcjonera

Wybór Jana Urbana jest szeroko komentowany, głównie są to pozytywne głosy. W takim tonie wypowiedział się także Paweł Janas, czyli były trener naszej kadry, którą poprowadziła na mundialu w Niemczech w 2006 roku. - To były reprezentant naszego kraju, świetny zawodnik i trener. Poza tym jest Polakiem, zna doskonale zawodników. Jestem zadowolony z tego wyboru. Janek miał trudne momenty w Górniku i Osasunie, ale zazwyczaj sobie z nimi radził. Teraz ma sporo czasu do pierwszego zgrupowania. Myślę, że sprosta zadaniu i będziemy mieli więcej radości z gry kadry - powiedział Janas dla TVP Sport.

Urban przejmuje reprezentację w kryzysie sportowym i wizerunkowym. Biało-czerwoni po trzech meczach zajmują trzecie miejsce w grupie G eliminacji do mistrzostw świata, a ostatnią decyzją Probierza było odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu tuż przed meczem z Finlandią. Przegranym 1:2. - Mieliśmy trzy miesiące do kolejnych spotkań. Trzeba było skupić się na meczu z Finlandią i zrobić wszystko, aby jak najlepiej przygotować do niego zespół. Nie chcieliśmy stracić punktów w Helsinkach. Potem byłby czas na rozmowy i zajmowanie się opaską. Michał Probierz nie zachował się fair wobec Lewandowskiego, to nie była pora i miejsce na takie decyzje - skomentował to Janas.

- Moim zdaniem Robert Lewandowski na pewno wróci do kadry. Janek do niego pojedzie, porozmawia i myślę, że się dogadają. "Lewemu" też zależy na grze w kadrze. Chce jeszcze zdobyć trochę bramek i uzbierać jak najwięcej spotkać w reprezentacji - podsumował.

Reprezentacja Polski pierwsze mecze pod wodzą Jana Urbana zagra we wrześniu. 4 września zmierzy się z Holandią w Rotterdamie, a trzy dni później u siebie z Finlandią.