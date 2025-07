Bąk wskazał kapitana kadry. "Nie, nie, nie!"

Jan Urban już oficjalnie został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. O tym, że to on będzie następcą Michała Probierza, poinformował w środę profil "Łączy nas piłka". Po swoim poprzedniku Urban odziedziczy dwa wielkie problemy. Pierwszym jest utrata punktów w meczu z Finlandią (1:2), która komplikuje drogę do awansu na mundial. Drugim zaś - będące ostatnio w zawieszeniu - zamieszanie wokół opaski kapitańskiej.

Lewandowski czy Zieliński? Bąk mówi, kto powinien być kapitanem. "To nie ulega żadnej wątpliwości"

Chodzi o decyzję, jaką Probierz podjął przed nieszczęsnym spotkaniem z Finami, gdy postanowił odebrać opaskę Robertowi Lewandowskiemu. Napastnik FC Barcelony zrezygnował wówczas z udziału w zgrupowaniach, dopóki ówczesny szkoleniowiec będzie pozostawał na stanowisku. Nowym kapitanem został zaś Piotr Zieliński. I tu pojawia się pytanie, jak sytuację rozwiąże Jan Urban. Czy pozostawi opaskę Zielińskiemu, czy też odda ją Lewandowskiemu?

Nad dylematem, przed którym stoi nowy selekcjoner, pochylił się były kapitan reprezentacji Polski - Jacek Bąk. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" pytany był, co zrobiłby na jego miejscu. - Kapitanem powinien być Robert Lewandowski. To nie ulega żadnej wątpliwości. Piotr Zieliński? Na pewno nie widziałbym go w tej roli. Nie, nie, nie. Przywróćmy opaskę Lewandowskiemu i nie będzie żadnego problemu - stwierdził wprost.

Bąk zaskoczył ws. kapitana kadry. "Można by rzucić monetą"

Bąk dał też jasno do zrozumienia, że temat opaski kapitańskiej nie jest najważniejszym problemem tej drużyny. - Skupmy się na grze, na taktyce i na rozpracowywaniu rywali, a nie na tym, kto ma być kapitanem. Bo równie dobrze można by rzucić monetą i w ten sposób go wybrać. To nie jest najważniejsza kwestia do rozwiązania. My czasami przesadzamy. Kapitan to, kapitan tamto. A to nie on jest najważniejszy. Najważniejsze jest dobro zespołu, odpowiednia taktyka i podejście do meczu, wygrywanie i awans na turniej - dodał.

Odpowiedź na pytanie, jak kwestię funkcji kapitana załatwi sam Jan Urban, być może poznamy już w czwartek. To właśnie wtedy ma odbyć się pierwsza konferencja prasowa z jego udziałem jako selekcjonerem. Jak poinformował dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter możemy spodziewać się jej o godz. 12:00.