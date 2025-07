Kulesza ogłosił nowego selekcjonera. Eksperci przemówili jednym głosem

Jan Urban już oficjalnie został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. To, o czym od dłuższego czasu donosiły media, w końcu stało się faktem. W środę potwierdził to profil "Łączy nas piłka", gdzie opublikowano specjalny filmik powitalny. - Wracamy do gry - powiedział krótko szkoleniowiec na nagraniu. A jak na wybór zareagowali dziennikarze i eksperci?

"W końcu się wydarzyło". Jan Urban oficjalnie trenerem reprezentacji Polski

- Szkoda, że to trwało tak długo, ale w końcu się wydarzyło. Jan Urban został selekcjonerem. Bardzo się cieszę i równie mocno trzymam kciuki za to, żeby to była pozytywna zmiana dla polskiej kadry - napisał Filip Macuda ze Sport.pl.

- Jan Urban jak mało kto w polskiej piłce budzi sympatię i jest też po prostu dobrym trenerem. Niech otworzy okno w tej ugotowanej w aferach reprezentacji i da nowy start. Powodzenia! - życzył mu dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

- Powodzenia! Będzie potrzebne! - zareagował Michał Pol z Kanału Sportowego.

- Jan Urban wydaje się dobrym wyborem. Teraz dla mnie tylko i wyłącznie patrzę na kadrowiczów. Mam nadzieję, że będzie im pasował - ocenił Janusz Michallik, ekspert ESPN.

Wydali wyrok ws. Urbana. "Nie jest wybór idealny, ale..."

- Jan Urban to na pewno nie jest wybór idealny, ale ze wszystkich realnych opcji przy obecnym prezesie PZPN - chyba najlepszy. Kadra na pewno będzie trochę bardziej uśmiechnięta i wyluzowana, a na boisku może być tylko lepiej. Tym razem mam dobre przeczucia - napisał Przemysław Michalak z Weszło.com.

- Najbardziej mnie cieszy, że ta saga wokół pozycji selekcjonera się kończy - przynajmniej na jakiś czas. Na moje Urban to najlepsza opcja i to dla niego idealny moment na taką fuchę. Życzę mu, by odratował wizerunek tej kadry i sprawił, że da nam ona znowu trochę frajdy - dodał Maciek Jędrzejak z Canal + Sport.

- Jan Urban potwierdzony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Na ten moment wydaje się być dobrym wyborem. Zacznie od bardzo wymagającego egzaminu - wyjazdowego meczu z Holandią - podsumował krótko Michał Krzeszowski z igol.pl.