Burza po wpisie Probierza ws. selekcjonera. "Dlaczego go nie szanujesz?"

Jan Urban zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. "Jak udało nam się potwierdzić w środę rano, dyskusje z władzami stadionu przebiegły pomyślnie. Konferencja prasowa nowego selekcjonera, którym zostanie Urban, odbędzie się w czwartek o 12:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie" - poinformował Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Komentarze po nagłym wpisie Michała Probierza ws. Jana Urbana

Chociaż ciągle nie pojawił się oficjalny komunikat ws. Jana Urbana, to przed szereg wyskoczył Michał Probierz, który przed miesiącem podał się do dymisji ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. "Janek, trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA" - napisał na portalu X, czym wywołał małą burzę.

"Michał Probierz ogłaszający kadrę na polu golfowym czy Michał Probierz ogłaszający swojego następcę przed komunikatem PZPN?" - pytał ironicznie Maciej Iwański z TVP Sport.

"Trochę obciach, że Michał Probierz ogłasza selekcjonera. Najpierw ogłosił kadrę na polu golfowym, a teraz, przed oficjalnym komunikatem PZPN-u - wychyla się były selekcjoner" - powiedział z kolei Mateusz Ligęza z Radia Zet w programie na kanale Meczyki.pl. Jego zdaniem to pewna złośliwość ze strony byłego selekcjonera. Bożydar Iwanow z Polsatu Sport kontrował, że to już czepianie się Probierza.

"Combo Michała Probierza: Klasa - gratulacje i życzenie powodzenia dla następcy. Pstryczek - zrobienie tego tuż przed oficjalnym ogłoszeniem przez PZPN" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego.

"Czy ten wpis został stworzony na polu golfowym?", "Naprawdę nie można poczekać na oficjalny komunikat PZPN tylko znowu ja, ja, ja i uwaga na siebie?", "Niezłe dowartościowanie się, że to TY wielki Michał ogłosił nowego selekcjonera", "Co Panu ten nieszczęsny Cezary Kulesza zrobił, że Pan go tak nie szanujesz?" - pisali z kolei kibice w co bardziej kulturalnych wpisach.

A co będzie czekać nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Bardzo ważne mecze w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu, gdyż 4 września czeka Biało-Czerwonych wyjazdowy mecz z Holandią, a trzy dni później zmierzą się u siebie z Finlandią.