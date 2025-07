Od ponad miesiąca reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Kto zastąpi Michała Probierza? Media są niemal pewne, że będzie to Jan Urban. Miało już nawet dojść do spotkania, na którym podpisano umowę wstępną, a więc tzw. list intencyjny. - Wydaje się, że będzie to kontrakt podpisany do końca eliminacji do mistrzostw świata 2026. Będzie tam specjalna klauzula, która w razie awansu na mundial przedłuży ten kontrakt automatycznie - ale tylko do końca mundialu - zdradzał Mateusz Borek.

Dziennikarze ujawniają, kiedy poznamy selekcjonera. Zaplanowano konferencję

Kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Kulesza uprzedzał, że dojdzie do tego przed startem ekstraklasy, a ta rusza już w piątek 18 lipca. Czasu jest więc naprawdę niewiele. O prawdopodobnej dacie pierwszej konferencji prasowej nowego szkoleniowca mówił Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Podał nawet dokładną godzinę. - Decyzja została podjęta, ale kontrakt nie został jeszcze podpisany. Umowa ma być parafowana w środę, choć prezes nie wyklucza, że podpisze kontrakt z Janem Urbanem dopiero w czwartek rano - czyli przed konferencją prasową. Konferencja jest dogrywana, odbędzie się na PGE Narodowym. Przymierzana jest godzina 12:00, ale cały czas trwają dyskusje z władzami stadionu - podkreślał.

Głos w sprawie zabrał też Tomasz Włodarczyk na antenie programu Meczyki.pl. - W sumie nawet do czwartku możemy być jeszcze niepewni [kto zostanie selekcjonerem, przyp. red], bo nie są to oficjalne informacje - zaczął, sugerując, że to właśnie wtedy może odbyć się konferencja, na której poznamy wybór prezesa PZPN. Później ujawnił nieco więcej w sprawie.

- Od soboty Cezary Kulesza zdecydował, że to Jan Urban przejmie reprezentację Polski i reszta była już tylko dogrywaniem szczegółów, m.in. negocjowaniem członków sztabu szkoleniowego i ustalaniem kiedy odbędzie się konferencja prasowa. Wtedy nie wiadomo było, czy to będzie środa, czy czwartek. Sprawdzano kalendarz z PGE Narodowym, chyba jakaś impreza jest jeszcze motoryzacyjna z tego co pamiętam, bo sam w ten kalendarz zaglądałem, w środę. Stąd zdecydowano się, że będzie to prawdopodobnie o 12:00. [Wtedy, przyp. red.] ma odbyć się ta uroczysta prezentacja selekcjonera reprezentacji Polski - mówił Włodarczyk.

Trudna sytuacja Biało-Czerwonych

Pozostaje nam czekać na oficjalną informację ze strony PZPN, bo wciąż są to jedynie doniesienia mediów. Nowy selekcjoner będzie miał dużo pracy do wykonania. Przed nim walka o mundial 2026. Obecnie Polska znajduje się na trzecim miejscu w grupie, a tylko pierwsza ekipa zagwarantuje sobie bezpośredni awans. Z kolei wicelider zagra w barażach. Celem minimum wydaje się więc drugie miejsce na zakończenie eliminacji. Nowy trener zadebiutuje we wrześniu w meczu z Holandią.