Były selekcjoner uderza w Patalon. "Zachowuje się, jakby wygrała mistrzostwo Europy"

Reprezentacja Polski kobiet ma za sobą historyczny występ na mistrzostwach Europy, zwieńczony wygraną 3:2 nad Danią. - Pierwsza połowa została rozegrana perfekcyjnie. W drugiej mogliśmy się spodziewać, że trudy trzech meczów będą widoczne na boisku. Ale to przetrwałyśmy. Moje dziewczyny pokazały coś, co może być nawozem na to, że wszystkie małe dziewczynki w Polsce zakochają się w piłce nożnej, przez co w przyszłości będziemy mieli wiele piłkarek - mówiła Nina Patalon po meczu z Danią. Jak należy oceniać naszą selekcjonerkę po tym turnieju?

Co za słowa byłego selekcjonera o Ninie Patalon. "Trochę zabrakło pokory"

Roman Jaszczak udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" po zakończeniu mistrzostw Europy kobiet. Były selekcjoner Polek z lat 2011-2013 odniósł się do słów Niny Patalon po meczu ze Szwecją. - Ocenianie jej pracy nie należy do moich kompetencji, natomiast nie podobało mi się jej zachowanie po meczu ze Szwecją. Turniej jeszcze trwa, a ona mówi tylko o sobie. Zamiast oddać trochę zasług dziewczynom, zachowuje się, jakby wygrała mistrzostwo Europy. Trochę zabrakło pokory - powiedział.

Co Patalon mówiła po meczu ze Szwecją? - To nie tak, że nie jesteśmy świadomi drogi, którą przebyliśmy i miejsca, w którym jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że oczywiście w wielu aspektach gry chcielibyśmy wyglądać lepiej, ale cały czas mamy pewne ograniczenia, które musimy niwelować. Każdy sportowiec, który jest ambitny i czegoś oczekuje od siebie, to w momencie, kiedy coś mu nie wychodzi, czuje się zły, sfrustrowany. Ja na pewno też znajdę sporo pozytywów - mówiła nasza selekcjonerka.

Jak Jaszczak ocenił postawę Polek na Euro 2025? - Dla mnie wygrana z Danią była niespodzianką in plus. Cieszę się, że po dwóch meczach, w których była obrona Częstochowy, zagraliśmy odważniej. Tego spodziewałem się po Ninie, która jest moją wychowanką. Przez 13 lat miałem ją u siebie w Medyku jako zawodniczkę i trenerkę. W 2011 otworzyłem jej świat, dając prowadzić drużynę, która była liderem ekstraklasy. Szkoda, że szybko o tym zapomniała, ale takie jest życie - tłumaczył były selekcjoner.

- Nie ona jedna zresztą o czymś zapomniała. Po awansie na Euro byliśmy szczęśliwi i zapomnieliśmy o wielu sprawach. O tym, że spadliśmy z Ligi Narodów, ale dzięki zmianom w UEFA otworzyła się szansa, aby zagrać w barażach. O szczęśliwym losowaniu i kłopotach drużyny Austrii. Zapomnieliśmy też o tym, że w klubach wciąż mamy wielkie kłopoty - podsumował Jaszczak.

Jaszczak aktualnie jest prezesem Federacji Klubów Piłkarstwa Kobiecego, a w latach 1985-2024 (z przerwą na reprezentację Polski) prowadził Medyka Konin, gdzie zdobywał cztery mistrzostwa Polski, a także grał czterokrotnie w 1/16 finału Ligi Mistrzyń.