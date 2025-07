Dlatego Probierz odszedł z kadry. Boniek mówi tak, że jaśniej się nie da

Nadal nie mamy oficjalnego potwierdzenia co do tego kto zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują co prawda na Jana Urbana, ale dopóki PZPN nie ogłosi, żadnej pewności mieć nie można. W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu na YouTube głos w sprawie zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zdradził, co powiedziałby dziś Cezaremu Kuleszy, a także co sądzi o najczęściej wymienianych kandydatach na następcę Probierza.