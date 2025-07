Tak Kulesza wybiera selekcjonera. Miazga. "Sytuacja jest tragiczna"

Cezary Kulesza ogłosił podczas Walnego Zgromadzenia PZPN-u, że do 15 lipca wybierze następcę Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Wszystko po to, by selekcjoner mógł obejrzeć potencjalnych kadrowiczów na początku sezonu Ekstraklasy. - Nie chcę podsycać dyskusji konkretnymi deklaracjami. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości - przekazał Kulesza podczas mistrzostw Europy kobiet, kiedy to przebywał w Szwajcarii. Co jeden z byłych reprezentantów Polski mówił o procesie wyboru nowego selekcjonera Polski przez Kuleszę?

Żelazny o zachowaniu prezesa PZPN: Kulesza nie ma w sobie za grosz ogłady

Były reprezentant Polski przejechał się po Kuleszy. "Żadnych kompetencji"

Dariusz Dziekanowski był bezlitosny dla Kuleszy podczas rozmowy z WP SportowymiFaktami. Były reprezentant Polski skrytykował prezesa PZPN za sposób poszukiwania nowego selekcjonera.

- Ten proces mnie w ogóle nie ekscytuje, bo za wybór jest odpowiedzialna osoba niemająca do tego żadnych kompetencji. Grając w lotto na chybił trafił też można wylosować pożądane liczby i wygrać jakieś pieniądze. Znaleźliśmy się w tragicznej sytuacji. Z jednej strony przestaje mnie to bawić, z drugiej nie brakuje wydarzeń, które są tak absurdalne, że wywołują uśmiech na twarzy. Nie ja jestem od tego, by dokonać wyboru - powiedział.

Dziekanowski nie chce znać kulis wyboru nowego selekcjonera przez Kuleszę. - Prezes Kulesza nie ma pojęcia, jak przeprowadzić rzetelny casting na nowego selekcjonera kadry. Sam nie wie, czego teraz potrzebuje reprezentacja Polski. W związku z tym jak może zdecydować słusznie? To kolejne absurdalne rozważania. Szkoda na nie czasu. Prezes Kulesza kojarzy się z licznymi aferami i skandalami oraz niezrozumiałymi decyzjami - dodaje były zawodnik Legii Warszawa.

Dziekanowski nie ma żadnych wątpliwości, że nowy selekcjoner nie będzie mógł się szczycić faktem, iż został wybrany przez Kuleszę. - Mam nadzieję, że nowy trener nie będzie popełniał błędów poprzednika i poradzi sobie z tym bałaganem. Nikt nie uzna tego za powód do dumy, że został wybrany przez tego prezesa - wyjaśnił.

Lewandowski wróci do reprezentacji? "Nie trzeba długo przekonywać"

W trakcie wywiadu nie mogło zabraknąć wątku Roberta Lewandowskiego i odebraniu mu opaski kapitana przez Michała Probierza. Czy Lewandowski wróci do reprezentacji po angażu nowego selekcjonera?

- Lewandowski zakładał opaskę blisko sto razy i nagle okazał się jej niegodny? To trochę tak, jakby kierowcy odebrać prawo jazdy, gdy siedzi przed telewizorem w domu. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Myślę, że Robertowi zależy na reprezentacji i jeśli dostrzeże sens powrotu, to nie trzeba będzie go długo przekonywać. W poprzednim projekcie zobaczył tyle niejasności i absurdu, że to go przerosło, czemu się nie dziwię - podsumował Dziekanowski.