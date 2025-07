Gwiazda reprezentacji Polski usiadła na ławce. Patalon tak to tłumaczy

Jedno wtorkowe rozstrzygnięcie w polskiej grupie już znamy. Do ćwierćfinału mistrzostw Europy awansowała reprezentacja Niemiec, która wygrała 2:1 z Danią. O 21:00 rozpocznie się mecz reprezentacji Polski ze Szwecją.

Jak zagra Polska ze Szwecją? Nina Patalon zabrała głos

Tuż przed startem drugiego meczu Biało-Czerwonych wywiadu dla TVP Sport udzieliła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski. Przyznała ona, że choć kontuzjowana Paulina Dudek nie zagra ze Szwecją, to wciąż trwa walka o jej kolejny występ.

- Cały czas walczymy, bo chcemy, żeby ten turniej dla niej trwał. W tym meczu nie zdążymy, ale jest jeszcze parę dni do kolejnego meczu - powiedziała z nadzieją w głosie. W sobotę Polki zmierzą się z Danią na zakończenie zmagań w grupie.

W składzie reprezentacji Polski doszło łącznie do trzech zmian. Zabrakło m.in. Eweliny Kamczyk, która zwykle jest istotną postacią drużyny. - Taki jest plan na mecz i mamy aż trzy do rozegrania. Trudy piątkowego meczu z Niemkami dały się we znaki. To było trudne spotkanie. Dziewczyny pojawią się na boisku i zrobią to, co do nich należy - zapowiedziała.

Patalon porównała też siłę reprezentacji Szwecji i Niemiec. - Trudno powiedzieć, czy to będzie podobny mecz. Siła przeciwnika jest podobna. Niemki i Szwedki to czołowa piątka światowa, ale w stylu gry mocno się różnią. Częściej próbują kontrolować piłkę niż Niemki. Na pewno ten mecz będzie na podobnej intensywności, mega wymagający, ale spodziewam się trochę innego obrazu gry - zaznaczyła.

Mecz Polska - Szwecja rozpocznie się już o godzinie 21:00. Biało-Czerwone muszą przynajmniej zremisować to spotkanie, żeby zachować szansę na wyjście z grupy.