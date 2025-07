Wystarczyło 45 minut. Tak podsumowano grę Polek. "Narodowy model gry"

"Laga na Pajor" - to określenie pojawiało się najczęściej w kontekście sposobu gry reprezentacji Polski. Nasze piłkarki w drugim meczu na Euro przegrywają ze Szwecją 0:1. Wynik nie oddaje jednak dysproporcji między obiema drużynami. Polki w ataku poza wspomnianą "lagą" nie miały praktycznie nic do zaproponowania. Eksperci już określili to mianem "narodowego modelu gry".