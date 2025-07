Już niedługo minie miesiąc odkąd Michał Probierz zrezygnował z dalszej pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski. Przed naszą kadrą kluczowe wrześniowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata, a tymczasem nadal nie wiadomo, kto przygotuje do nich polski zespół. Po niepowodzeniu w zatrudnianiu Macieja Skorży przez dłuższy czas brakowało choćby faworyta. To zmieniło się w ostatnim czasie. Według medialnych doniesień bardzo bliski podpisania umowy z PZPN-em jest Jan Urban.

Jan Urban musi dogadać się z Lewandowskim? Roman Kołtoń spokojny o tę relację

Kandydatura byłego szkoleniowca Górnika Zabrza przewijała się już dużo wcześniej, praktycznie zaraz po odejściu Michała Probierza. Cezary Kulesza nie wydawał się jednak zainteresowany, a sam Urban twierdził, że nikt do niego nie dzwonił. Niedawno w rozmowie z Interią powiedział tylko "podobno jestem wśród kandydatów i tylko tyle mam do powiedzenia". Jeśli 62-latek faktycznie objąłby kadrę, jednym z jego podstawowych zadań byłoby dogadanie się z Robertem Lewandowskim. Zdaniem Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu" kibice absolutnie nie powinni się obawiać o relacje na linii Urban - Lewandowski.

- Jak Robert Lewandowski przyjmie ewentualną kandydaturę Jana Urbana? "Super". Wzajemny szacunek z obu stron - napisał dziennikarz na portalu X. O tym temacie wypowiedział się także w materiale wideo na swoim kanale na YouTube. Kołtoń stwierdził, że panowie szybko znaleźliby wspólny język.

Wzajemny szacunek. Urban wielokrotnie doceniał Lewandowskiego

- Kandydatura Jana Urbana byłaby bardzo dobrze odebrana przez Lewandowskiego. Myślę, że poczuliby "feeling" między sobą, że to jest taki człowiek, który nie miałby żadnych problemów, aby konkretnie dogadać się z Lewandowskim. Poukładać na nowo pewne rzeczy - ocenił Kołtoń.

Urban w przeszłości wiele razy wypowiadał się o napastniku Barcelony z wielkim szacunkiem. - Jest lepszy niż ja. To prawdziwym snajper i zdobywca bramek. Ja grałem trochę inaczej. W wieku 36 lat jego występy są spektakularne - mówił w lutym tego roku w wywiadzie z hiszpańskim dziennikiem "AS".