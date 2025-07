Jan Urban przerwał milczenie w sprawie reprezentacji Polski!

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Takie doniesienia płyną z coraz większej liczby źródeł. Zdaniem mediów to właśnie on negocjuje obecnie umowę z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Czy rzeczywiście tak jest, próbował ustalić portal Interia.pl, którego dziennikarze osobiście skontaktowali się ze szkoleniowcem. Oto co od niego usłyszeli.