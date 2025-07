Jest drugi kandydat? Nagły zwrot ws. nowego selekcjonera

Od dłuższego czasu w mediach wiele mówi się o wyborze nowego selekcjonera. Pojawiało się coraz więcej nazwisk, ale nie było żadnych konkretów. Niedawno nastąpił jednak przełom. - Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki - przekazał Mateuszowi Ligęzie prezes PZPN Cezary Kulesza.

Tomasz Włodarczyk przekazał nowe wieści w sprawie selekcjonera

Nieco później portal Weszło ustalił, że prezes PZPN miał zdecydować się na Jana Urbana. "PZPN przygotowuje dokumenty dla Urbana. Biały dym coraz bliżej" - czytamy. Wieści te potwierdziły także inne źródła, w tym między innymi Roman Kołtoń. Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk. Zdaniem dziennikarza nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte.

- Faktycznie wczoraj miało się to rozkręcić już do poziomu rozmów na temat sztabu. Aczkolwiek z tego, co słyszę, to on sam (Jan Urban - przyp. red.) nie jest jeszcze pewien, czy jest jedynym kandydatem. Te rozmowy wchodzą w tryb bardziej zaawansowany, ale doskonale znamy styl Cezarego Kuleszy w poszukiwaniu selekcjonera w poprzednich przypadkach. Nie dość, że uwielbiał mylić tropy, to potrafił też iść dwutorowo, jak było w przypadku Czesława Michniewicza i Adama Nawałki, gdzie obaj dostali kontrakty do podpisania. Później mieliśmy Michała Probierza i Marka Papszuna - powiedział w programie na kanale YouTube Meczyki.pl.

- Tak się zastanawiam, czy do trzech razy sztuka i "już wybrałem i jest normalnie", czy "działam po swojemu" i jest ten drugi kandydat, z którym podobne negocjacje się toczą. Ja zostawiam sobie jeszcze taką furtkę. Nie przesądzam, że to na 100 procent będzie Jan Urban - dodał.

Kulesza musi się jednak spieszyć z wyborem następcy Michała Probierza, ponieważ już we wrześniu kadrę czekają kolejne mecze (z Finlandią i Holandią), a nowy trener musi mieć odpowiedni dużo czasu na przygotowania.