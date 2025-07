Adrian Siemieniec ma za sobą drugi pełny sezon pracy w Jagiellonii Białystok. Po zdobyciu mistrzostwa Polski w sezonie 23/24 Jagiellonia zakończyła minione rozgrywki na trzecim miejscu, więc będzie grać w eliminacjach do Ligi Konferencji. Po początkowym exodusie piłkarzy Jagiellonia stopniowo dokonuje kolejnych wzmocnień - do Białegostoku trafił m.in. Bernardo Vital z Realu Zaragoza, Dimitris Rallis z Heerenveen, Louka Prip z Konyasporu, Dawid Drachal z Rakowa Częstochowa czy Bartłomiej Wdowik z Bragi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Siemieniec mówi o pracy w reprezentacji Polski. "Duże wyróżnienie i ukłon"

Czy Siemieniec dostał propozycję pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski? O to zapytał go Przemysław Langier z Interii. Odpowiedź trenera była bardzo dyplomatyczna.

- Prezes Kulesza nie dzwonił do mnie. Wiem, że moje nazwisko w przestrzeni medialnej jest w tym kontekście wymieniane. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, bo wiem, w jakim jestem momencie i wiem, że bardzo dużo pracy jeszcze przede mną. Staram się nie zajmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Jeżeli eksperci wymieniają mnie w kontekście pracy jako selekcjoner, to bardzo duże wyróżnienie, ukłon i szacunek w moją stronę - powiedział.

A czy Siemieniec chciałby być selekcjonerem? - Nic poważnego oprócz spekulacji się nie wydarzyło. Nie ma co ukrywać, to zaszczyt, gloryfikacja i marzenie każdego polskiego trenera, również i moje. Co nie zmienia faktu, że mogę o nie powalczyć w przyszłości - dodał trener Jagiellonii Białystok. Kontrakt Siemieńca z Jagiellonią wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Portal gol24.pl informował, że podczas Walnego Zgromadzenia PZPN, a dokładniej w trakcie kuluarowych rozmów, miała być omawiana kandydatura Siemieńca do roli selekcjonera Polaków. "Zarówno otoczenie prezesa w PZPN, ale też zwykle najlepiej poinformowani baronowie spekulowali, że w powyborczym klimacie, Kulesza będzie chciał poza zarządem otoczyć się zaufanymi, sprawdzonymi w innych niż tylko związkowe realiach. Ślad może prowadzić, za Sławomirem Kopczewskim, do Białegostoku i Jagiellonii. A zatem - i do Siemieńca" - czytamy.

Zobacz też: Niemcy wydali wyrok po decyzji Szczęsnego. W całym kraju wrze

Z najnowszych informacji wynika, że walka o funkcję selekcjonera reprezentacji Polski rozstrzygnie się między Adamem Nawałką a Janem Urbanem. Ostateczna decyzja Cezarego Kuleszy zapaść ma do 15 lipca, zanim rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy.