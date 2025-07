Kulesza zabrał głos ws. selekcjonera. Oto reakcja. "Będzie kompromitacja"

"Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie!" - właśnie takie słowa miał wypowiedzieć Cezary Kulesza według dziennikarza Mateusza Ligęzy. Następnie dodatkowe szczegóły w tej sprawie przekazał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. "Wciąż niewiele mówił wprost i bawił się w niedopowiedzenia. Raz stwierdził 'a może zagraniczny, ale z doświadczeniem w Polsce?', by już po chwili mrugnąć okiem, że 'musi gubić tropy'" - opisuje zachowanie prezesa PZPN.

Kowalczyk drwi z Kuleszy. "Wyobraźcie sobie, że..."

Nie wszystkim jednak podoba się trwające od blisko miesiąca show prezesa PZPN z wyborem selekcjonera. Wojciech Kowalczyk - były reprezentant Polski, a obecnie ekspert - postanowił wyśmiać Cezarego Kuleszę w mediach społecznościowych.

"W końcu jest sukces polskiej piłki kopanej. Wyobraźcie sobie, że prezes Kulesza zna nazwisko przyszłego selekcjonera. Dobry początek nowej kadencji" - napisał na Twitterze.

Na tym nie skończył. Niecałe dwie godziny później opublikował kolejny wpis. "Niebywałe jest to, że my czekamy na wybór selekcjonera, który powoła taką samą bandę patałachów, co jego poprzednicy i też będzie kompromitacja" - dodał.

Jak widać 39-krotny reprezentant Polski nie wierzy w to, że nowy selekcjoner wpłynie na grę reprezentacji Polski. To zbytnio nie dziwi. Już kilku ostatnich trenerów kadry nie spełniło oczekiwań, a przecież nowy szkoleniowiec będzie miał dodatkowo utrudnione zadanie - wejdzie do reprezentacji, która nie dość, że we wrześniu zagra dwa najważniejsze mecze w eliminacjach do mistrzostw świata - z Holandią i Finlandią - to znajduje się w kryzysie związanym z pozbawieniem Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej.