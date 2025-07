Borek wskazał pewniaka do sztabu nowego selekcjonera. Ależ nazwisko. "Chciałbym"

Jacek Magiera wciąż wymieniany jest w gronie pretendentów do objęcia reprezentacji Polski. Najgłośniej wokół niego zrobiło się, gdy Zbigniew Boniek zamieścił na portalu X króciutki wpis: "JM", a więc podał jego inicjały. - To trener, który obecnie nie jest zatrudniony w żadnym klubie, ma duże doświadczenie, zna nasze polskie podwórko i jest dobrym szkoleniowcem. To nazwisko na pewno bierzemy pod uwagę - mówił o nim z kolei prezes PZPN Cezary Kulesza.

Ostatnio jednak o Magierze w kontekście stanowiska pierwszego trenera mówi się coraz mniej. - Jacek Magiera na pewno nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wszystko, co słyszycie o tej opcji to prawda taka, jak to, że Pluton jest planetą - przekonywał nawet Mateusz Ligęza z Radia ZET. Raczej sceptycznie do tej kandydatury podchodzili także zwykli kibice. Tymczasem na dość nieoczywisty pomysł, jak wykorzystać kompetencje byłego szkoleniowca Legii czy Śląska wpadł Mateusz Borek.

Podzielił się nim w programie "Moc futbolu" na Kanale Sportowym. - Ja bym na przykład chciał zobaczyć Magierę w sztabie nowego trenera. Uważam, że ma fajne spojrzenie na piłkę. Gdzieś mu wyszło, gdzieś mu nie wyszło, gdzieś się może pomylił, ale jest trenerem, który cały czas się dokształca, który progresuje, przed którym jest cały czas przyszłość - przekonywał.

Borek ma pomysł na reprezentację Polski. "W Polsce to jest bardzo często bagatelizowane"

Rozwiązanie wydaje się jednak bardzo zaskakujące. 48-letni Magiera posiada już spore doświadczenie. Miał okazję prowadzić Legię Warszawa w Lidze Mistrzów czy kadrę U-20 na mistrzostwach świata. Pojawia się więc pytanie, czy w ogóle przyjąłby propozycję zajęcia funkcji jedynie asystenta.

Borek przekonywał jednak, że warto postawić na silnych asystentów, którzy mogliby wejść w twórczą dyskusję z głównym trenerem. - Mnie naprawdę interesuje sztab. Wiem, że to jest w Polsce bardzo często bagatelizowane, ale ja chciałbym, żeby każde ogniwo tego sztabu, to było ogniwo mocne, mądre, merytoryczne, które budowałoby pierwszego trenera - tłumaczył.