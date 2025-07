Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? "Wysokie notowania"

Saga wokół wyboru następcy Michała Probierza najwidoczniej zmierza już do końca. Tak przynajmniej wynika ze słów Cezarego Kuleszy. - Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie! - przekazał w niedzielę dziennikarzowi Radia ZET Mateuszowi Ligęzie. Prezes PZPN już wcześniej zapowiedział, że nowego selekcjonera poznamy przed startem sezonu Ekstraklasy, a więc przed 18 lipca. Kto nim będzie?

Nowe wieści ws. wyboru selekcjonera. "Wysokie notowania ma..."

To wciąż pozostaje tajemnicą. Pojawiają się jednak kolejne tropy. W poniedziałek lista hipotetycznych nazwisk zawęziła się jedynie do Polaków. - Cezary Kulesza nie weźmie obcokrajowca, co podkreślam od wielu dni. On sam śmiał się w kuluarach, że gdyby Klopp był realnie dostępny, to wybór jest prosty. W Jagiellonii niewypałem był Iwajło Petew, w kadrze Fernando Santos. Obaj mieli "super" CV - napisał w poniedziałek Mateusz Ligęza na portalu X.

Przy okazji dziennikarz podzielił się swoimi przewidywaniami. Według niego wybór padnie na... Jerzego Brzęczka. - Wysokie notowania ma Brzęczek. Kulesza na pewno rozmawiał z nim o stołku selekcjonera. Jak słyszę - mitologizowany był w tym ewentualnym duecie Piszczek. Jeśli nie w pakiecie, to nie ma problemu. Nawet Zibi Boniek w prywatnych rozmowach mówi, że "Brzęczek nie był taki zły" - wyjaśnił w kolejnym wpisie.

A jednak! Będzie wielki powrót Brzęczka? Nie przeszkodzi nawet brak Piszczka

O ewentualnym powrocie Brzęczka mówiło się już znacznie wcześniej. Dziennikarze Sport.pl Dominik Wardzichowski i Kacper Sosnowski ujawnili nawet, że rozważany był scenariusz, w którym przejąłby kadrę wspólnie z Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim, którzy zostaliby jego asystentami. Wkrótce jednak wyszło, że Piszczka w tym tercecie zabraknie. - Łukasz wyraził wstępne zainteresowanie, a w tej chwili już nie jest zainteresowany pracą w sztabie reprezentacji Polski - informował komentator TVP Sport Mateusz Borek.

Brzęczek mógłby jednak objąć reprezentację Polski bez wsparcia Piszczka i Błaszczykowskiego. Byłby to dla niego powrót na to stanowisko po ponad czterech latach. Po raz pierwszy prowadził ją w latach 2018-2021. Za jego kadencji Polacy rozegrali 24 spotkania, z czego 12 wygrali, 5 zremisowali i 7 przegrali.