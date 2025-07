Media: Jeden z nich zostanie selekcjonerem. Padły dwa nazwiska

W sobotę minie miesiąc od momentu, jak reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. 12 czerwca br. Michał Probierz podał się do dymisji po porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach. Od tamtej pory Cezary Kulesza cały czas poszukuje jego następcy. Nie udało się namówić Macieja Skorży, który wolał zostać w Urawie Red Diamonds. Do tej pory przez media przeszło sporo kandydatów do objęcia reprezentacji Polski: od Marka Papszuna i Adama Nawałkę po Jerzego Brzęczka czy Jana Urbana. Jesteśmy jednak coraz bliżej zakończenia tego serialu rodem z "Mody na sukces".

To między nimi będzie wybierał Kulesza. "Jesteśmy bliżej niż dalej"

W trakcie "Programu Piłkarskiego" na kanale Meczyków trwała dyskusja nt. nowego selekcjonera Polaków. Z informacji Tomasza Włodarczyka wynika, że Kulesza będzie wybierał między Adamem Nawałką a Janem Urbanem.

- Kulesza robi z tego przedstawienie, robi delikatny cyrk. Media z tego żyją i ten temat jest podgrzewany. Kulesza lubi się tym bawić, zapadł się pod ziemię po tych zdaniach, nie odbiera telefonów. Nie dam sobie uciąć palca. Jedni mówią, że Adam Nawałka, a drudzy, że Jan Urban. To taka sytuacja, w której Kulesza może gubić tropy, może nikomu nie mówić prawdy, może komuś coś szepnął - powiedział.

- Nawałka przebywa jeszcze na urlopie, a trener Urban nie wiem, co robi. Dokumenty można przygotowywać i podpisać, będąc po drugiej stronie kuli ziemskiej. Pewnie niedługo wszystko się wyjaśni. Nie ma jeszcze daty konferencji prasowej z udziałem nowego selekcjonera. Jesteśmy bliżej niż dalej - dodaje dziennikarz. Pewne już jest, że nowym selekcjonerem będzie Polak.

Jeżeli ostateczny wybór padnie na Nawałkę, to będzie dla niego powrót do pracy po ponad sześcioletniej przerwie, gdy został zwolniony z Lecha Poznań. Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018, a w 50 meczach osiągnął średnią 1,88 pkt na spotkanie. Dla Urbana byłaby to pierwsza okazja do pracy w roli selekcjonera. W latach 2007-2008 Urban był asystentem Leo Beenhakkera w kadrze Biało-Czerwonych.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski ma zostać ogłoszony do początku nowego sezonu Ekstraklasy, który startuje 18 lipca. - Selekcjoner powinien zostać wybrany do rozpoczęcia rozgrywek ekstraklasy, czyli do 15 lipca. Warto by było, by selekcjoner mógł już w pierwszej kolejce oglądać na żywo piłkarzy. Postaramy się wybrać go w możliwie jak najkrótszym terminie. Cały czas rozmawiamy z polskimi i zagranicznymi trenerami - przekazał Kulesza po wyborach PZPN.