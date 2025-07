Wymowne słowa Kuleszy po pierwszym meczu Polek na Euro

Reprezentacja Polski kobiet rozpoczęła Euro 2025 od porażki z Niemcami. Biało-Czerwone są jednak chwalone za to, że potrafiły stawić czoła wielkim faworytkom. Do tych głosów dołączył Cezary Kulesza. Prezes PZPN wypowiedział się za pośrednictwem portalu "X". - Można przegrać mecz, ale nadal dać powody do dumy swoim kibicom - stwierdził 63-latek.