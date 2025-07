Tak wygląda tabela po meczu Polska - Niemcy na Euro 2025

Polskie piłkarki rozpoczęły w piątek Euro 2025. Biało-Czerwone w pierwszym meczu przegrały 0:2 z faworyzowanymi Niemkami, trzecią drużyną rankingu FIFA. To niestety znacznie utrudni nam kwestię awansu do fazy pucharowej, choć kadra Niny Patalon nie jest obecnie jedyną drużyną w grupie C bez punktów na koncie.