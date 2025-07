Tak, to o Ewie Pajor. "Wyszła ze stodoły"

Kobieca reprezentacja Polski czekała na ten moment bardzo długo, ale się doczekała. W piątek o 21:00 rozegra pierwszy mecz w historii Euro. Zmierzy się z Niemcami, a głównym tematem - chociażby w Hiszpanii - związanym z tym meczem jest postać Ewy Pajor.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

W Hiszpanii piszą o Pajor. "Wyszła ze stodoły, zrewolucjonizowała reprezentację kobiet"

"Pokolenie Ewy Pajor, które chce przejść do historii z Niemcami. Polska zadebiutuje w finale dużego turnieju przeciwko odwiecznemu rywalowi, Niemkom, które chcą królować w Europie po dwóch edycjach bez tego" - pisze madrycki dziennik "AS".

Hiszpanie zauważają, że 12 lat po triumfie w mistrzostwach Europy do lat 17 pokolenie Ewy Pajor, Kingi Szemik, Pauliny Dudek i Eweliny Kamczyk po raz pierwszy w historii zagra na seniorskim Euro.

"Ewa Pajor, świetna napastniczka, która wyszła ze stodoły. Napastniczka Barcy zrewolucjonizowała polską reprezentację kobiet" - komentuje El Pais, nawiązując do faktu, że gwiazda naszej kadry pochodzi z maleńkiej wsi Pęgów w województwie łódzkim.

O napastniczce piszą więc w Hiszpanii, a mówią w Niemczech. Najlepiej świadczy o tym relacja wysłannika Sport.pl na turniej Euro 2025 Dawida Szymczaka.

"O Ewie Pajor mówiło się tam więcej niż na konferencji Polek. O kapitankę reprezentacji Polski pytali i niemieccy, i polscy dziennikarze. A nawet, gdy pytanie nie było o nią, to Wueck w swojej wypowiedzi i tak o niej wspominał. To mówi wszystko o jej klasie i pozycji w europejskiej piłce. Wszystko sprawdzało się oczywiście do jednego -jak Pajor zatrzymać. Minge wspominała o jej niezwykłej szybkości. Wueck mówił, że Polska to zespół, który może polegać na indywidualnościach, czyli - znów - głównie na Pajor. Szczegółów planu, który przysięgali mieć, oczywiście nie zdradzili. Pajor sprawdzi osobiście, czy nie blefowali" - pisał nasz dziennikarz prosto ze Szwajcarii.

Najnowszy ekskluzywny Magazyn.Sport.pl już jest! Polskie piłkarki debiutują w prestiżowych mistrzostwach Europy, a Sport.pl jest na miejscu. Pogłębione analizy i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU