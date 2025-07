Godziny do meczu i nagle takie słowa o Pajor. Anglicy nie owijali w bawełnę

Ewa Pajor jest obecnie jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Polka przez lata odnosiła sukcesy w VfL Wolfsburgu, czterokrotnie meldowała się w finale Ligi Mistrzyń. W 2024 roku dołączyła natomiast do FC Barcelony i błyskawicznie podbiła serca kibiców Dumy Katalonii. Już w debiutanckich rozgrywkach była najlepszą strzelczynią zespołu, w którym gra m.in. Aitana Bonmatí, dwukrotna laureatka Złotej Piłki. Niestety, poza Pajor reprezentacja Polski nie ma wielu zawodniczek na światowym poziomie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Brytyjczycy mówią o Ewie Pajor. BBC jest zachwycone

Biało-Czerwone zakwalifikowanie się na Euro 2025 wywalczyły w grudniu zeszłego roku. Polska pokonała wtedy Austrię 1:0 w decydującym spotkaniu, po bramce - notabene - Ewy Pajor. Jeśli jednak wokół kadry panował wówczas spory optymizm, to losowanie grup turnieju nieco go zmniejszyło. Polki trafiły bowiem na Niemcy, Szwecję oraz Danię. A więc trzecią, szóstą i dwunastą drużynę rankingu FIFA.

ZOBACZ TEŻ: Sensacja w składzie Polski na hit z Niemcami. Co to jest za historia!

Jeśli ktoś ma pomóc w sprawieniu naszej kadrze sensacji na Euro 2025, to właśnie Ewa Pajor. Doskonale zdają sobie z tego sprawę Brytyjczycy. BBC poświęciło 28-latce obszerny artykuł, w którym prześledziło jej karierę. "Droga Pajor do bycia najbardziej skuteczną napastniczką świata" - taki nagłówek widnieje na portalu największego brytyjskiego medium.

"Jakość i standardy Barcelony sprawiają, że nowe zawodniczki często potrzebują miesięcy, aby się odnaleźć, ale dla Pajor to nie był żaden problem. Polka zaliczyła najlepszy debiutancki sezon w historii klubu, strzelając 43 gole w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach i pomagając Barcy zdobyć dublet - mistrzostwo oraz triumf w pucharze kraju" - czytamy dalej na bbc.com.

Brytyjczycy cytują też wiele wypowiedzi Pajor. "Reprezentowanie swojego kraju i prowadzenie go do pierwszego dużego turnieju to coś, co nosisz w sercu na zawsze. Nie jesteśmy tam tylko po to, aby uczestniczyć - chcemy konkurować. Motywuje mnie szansa udowodnienia, że nasze miejsce jest na tej scenie. Że Polska może mieć wielkie marzenia" - takie słowa znajdziemy na portalu BBC.