Euro 2025. O której dzisiaj mecz Niemcy - Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

4 lipca 2025 roku - to historyczny dzień dla polskiej kobiecej piłki. Tego dnia Biało-Czerwone po raz pierwszy zagrają na mistrzostwach Europy. Dostały się na tę imprezę dzięki triumfowi w barażach. Tam pokonały Austriaczki - oba mecze zakończyły się wynikiem 1:0. I już na start Euro 2025 trafiły na najsilniejsze rywalki.

Polska - Niemcy. Euro 2025. Historyczny mecz Polek. Na start gigant kobiecego futbolu

W inauguracyjnym spotkaniu reprezentantki Polski zmierzą się z Niemkami. To finalistki ostatniej edycji turnieju. I nasza kadra nie będzie faworytem. Świadczy o tym m.in. bilans bezpośrednich spotkań. Po raz ostatni obie drużyny spotkały się 4 czerwca 2024 i wówczas górą były nasze zachodnie sąsiadki - 3:1. Było to rewanżowe starcie. W pierwszym meczu, który odbył się pięć dni wcześniej, też wygrały Niemki i to jeszcze bardziej wyraźnie, bo 4:1.

- Nieważne, kto byłby naszym rywalem, i tak byłoby to najważniejsze spotkanie w historii - podkreślała Paulina Dudek, stoperka reprezentacji. Ta wierzy, że uda się zatrzymać przeciwniczki. Podobne nadzieje ma Nina Patalon. Nie chciała jednak zdradzić, jaki ma plan na nadchodzący mecz. - Nie powiem, czy poczekamy, czy zaatakujemy. Nie powiem, jakim zagramy ustawieniem. Rywale mieliby za łatwo. Ale chętnie powtórzę to, co już mówiłam: najważniejsze będzie przygotowanie mentalne. Chcemy skupić się na swoich mocnych stronach. Wiemy, że je mamy. Musimy też zagrać z pasją i radością - podkreślała selekcjonerka naszej kadry.

Wielkim atutem, a zarazem bronią Biało-Czerwonych z pewnością będzie Ewa Pajor, jedna z najlepszych piłkarek świata. Ma za sobą kapitalny sezon w barwach FC Barcelony. To również dzięki niej Polki awansowały na Euro. I wszyscy wierzą, że to ona poprowadzi koleżanki do sprawienia sensacji z Niemkami! Nie ma wątpliwości, że Pajor znajdzie się w wyjściowej "11". A kto będzie jej towarzyszył na murawie? Prognozowany skład przedstawił Dawid Szymczak ze Sport.pl i jak przyznał, czeka nas sensacja.

Euro Kobiet 2025. O której dzisiaj mecz Niemcy - Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, RELACJA LIVE]

Mecz Polska - Niemcy odbędzie się już w piątek 4 lipca. Pierwszy gwizdek na stadionie w Sankt Gallen zabrzmi o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

