Świeżo po wyborze na drugą czteroletnią kadencję prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza ogłosił, że jego głównym celem będzie kwestia wybudowania bazy Polskiego Związku Piłki Nożnej w Karczewie. - Mamy już wizualizację, idziemy w dobrym kierunku i będziemy to realizować. To są 24 hektary gruntu. Będą bardzo ładnie zagospodarowane, będą różnego rodzaju alejki, dużo boisk. Jeszcze nad tym pracujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najszybciej, jak to możliwe, pokażemy to mediom, aby można było to ocenić - mówił Kulesza w miniony poniedziałek.

PZPN pracuje nad powstaniem nowoczesnego ośrodka dla polskich reprezentacji

Za to już w czwartek oficjalnie ogłoszono, że "Polski Związek Piłki Nożnej podpisał dziś list intencyjny dotyczący budowy wielofunkcyjnego ośrodka szkoleniowego, który mógłby powstać w Karczewie". Został on podpisany przez prezesa związku Cezarego Kuleszę, sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego, burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie Piotra Kwiatkowskiego.

- Główny cel pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć bazę treningową dla wszystkich reprezentacji Polski. Taki ośrodek to bardzo ważny krok, nie tylko w wymiarze infrastrukturalnym, ale przede wszystkim strategicznym. To inwestycja w przyszłość naszych reprezentacji i całej polskiej piłki. To będzie prawdziwe centrum rozwoju. Chcemy dać przestrzeń do badań i edukacji nie tylko dla reprezentacji, ale również trenerów, członków sztabów, sędziów - przekazał Kulesza cytowany przez stronę Łączy nas Piłka.

Pomysł powstania takiego ośrodka nie jest niczym nowym. Według wcześniejszych planów PZPN-u miał on powstać w Otwocku. Wszystko jednak zmieniło się, gdy zmienił się też rząd po wyborach parlamentarnych z października 2023 roku i zaplanowana na 300 milionów złotych dotacja została obcięta przez ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa.