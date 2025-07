Reprezentacja Polski jest już w Szwajcarii, gdzie na Euro 2025 zmierzy się w grupie C z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. To pierwszy udział Biało-Czerwonych w mistrzostwach Starego Kontynentu. Spotkanie z reprezentacją Niemiec zostanie rozegrane już w piątek 4 lipca o godz. 21:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Tak Nina Patalon powiedziała o Ewie Pajor

Przed spotkaniem z Niemkami na konferencji prasowej pojawiła się selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon, która usłyszała od niemieckiej dziennikarki pytanie o Ewę Pajor. Naszej trenerce przetłumaczono na sali pytanie, gdyż nie używała w tym celu przygotowanych słuchawek z tłumaczeniem symultanicznym.

- Ja przede wszystkim od razu powiem, że nie używam tych słuchawek, bo trzeba je wkładać do środka, więc przepraszam, ale ich nie włożę - wyjaśniła od razu. - Natomiast jeżeli chodzi o Ewę, to Ewa jest naszym kapitanem. Musimy pamiętać o tym, że jest to zawodniczka, która jest na pewno bardzo doświadczona. Grała dziewięć sezonów w Wolfsburgu, dzisiaj jest kluczową postacią Barcelony, najlepszej drużyny na świecie - powiedziała.

Zobacz też: Sceny w meczu otwarcia Euro. Cyrk, a nie mecz? No to popatrzcie

- Myślę, że jest naszym ogromnym wzmocnieniem, ale trzeba przyznać też, że jest to zawodniczka, która oddaje całe serce swojemu zespołowi. Jej wpływ na to, jak gra zespół, jest bardzo duży. Cieszymy się, że taką napastniczkę mamy w swoim zespole - podsumowała.

Najnowszy ekskluzywny Magazyn.Sport.pl już jest! Polskie piłkarki debiutują w prestiżowych mistrzostwach Europy, a Sport.pl jest na miejscu. Pogłębione analizy i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.