Dlatego Sousa odszedł z reprezentacji. "Przychodzili na treningi pijani"

Paulo Sousa trenerem Biało-Czerwonych został w styczniu 2021 roku. Początkowo jego notowania stały wysoko. Był lubiany przez piłkarzy i chwalony przez kibiców za chęć wprowadzenia odważnej, ofensywnej piłki. Ostatecznie jednak wyniki kadry pod Portugalczykiem były co najwyżej przeciętne. A pod koniec 2021 roku wyleciał do Brazylii, zostając nowym szkoleniowcem Flamengo i doprowadzając do niespodziewanego zerwania umowy z PZPN.

Paulo Sousa i Cezary Kulesza. To alkohol był problemem?

Media nigdy wcześniej nie informowały, żeby Sousa znajdował się w poważnym konflikcie z Kuleszą, ale nie było tajemnicą, że panowie mogli mieć problem w komunikacji. Wszystko przez barierę językową - prezes PZPN nie mówił ani po angielsku, ani po portugalsku. Reportaż Gońca rzuca jednak nowe światło na tę relację. Portugalski trener - jako człowiek stroniący od ciężkich trunków - miał mieć dość alkoholowych ekscesów swojego pracodawcy.

Goniec wraca do listopada 2021 roku i sytuacji po meczu Polski z Andorą (wygranym przez Biało-Czerwonych 4:1), kiedy prezes i jego współpracownicy mieli być w siódmym niebie. "Picie przez 5 dni. Przychodzili na treningi pijani, zaczepiali piłkarzy, gadali głupoty. (...) Krzyczał: "coach, coach!" do Sousy i zaczął go ściskać. Powtarzał, że Polacy wygrali. Sousa był zniesmaczony, bo mocno wtedy waliło od Czarka" - czytamy w reportażu.

To jednak nie wszystko. Kilka dni później, kiedy Biało-Czerwoni przegrali spotkanie el. MŚ, ówczesny selekcjoner znowu miał być negatywnie zaskoczony zachowaniem Kuleszy. "Po przegranym meczu eliminacyjnym z Węgrami, Kulesza wezwał Sousę na rozmowę. Do spotkania jednak nie doszło, bo zostało odwołane w ostatniej chwili z powodu „innych ważnych planów prezesa". Sousa był tym faktem mocno zniesmaczony, zwłaszcza, że dotarły do niego przekazy świadków pomeczowych wydarzeń w loży prezesa, którzy przyznawali, że Kulesza bezpośrednio ze stadionu został zawieziony do Białegostoku, będąc prawie nieprzytomnym" - przekazał anonimowy informator Gońcowi.

Według polskiego medium to właśnie te dwie sytuacje mogły popchnąć Sousę do "dezercji" ze statku PZPN. 29 grudnia 2021 roku Portugalczyk podpisał kontrakt z Flamengo i doprowadził do trzęsienia ziemi w środowisku polskiej piłki.

PZPN odniósł się do szokującego materiału. "Trudno komentować w mediach niczym niepodparte insynuacje głównie dotyczące alkoholu, który nigdy nie był ani metodą, ani problemem w prowadzonej działalności, a wykorzystywanie tego tematu do walki przedwyborczej w naszej ocenie, nie ma nic wspólnego z merytoryczną dyskusją i konstruktywną krytyką" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu piłkarskiej centrali, wysłanym redakcji Gońca jeszcze przed publikacją reportażu.