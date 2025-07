Nowy kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski! Sensacyjne nazwisko

- Gwarantuję jedno: na pewno niebawem będzie nowy trener w reprezentacji Polski i dokonamy przemyślanego, dobrze uzasadnionego wyboru - powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza. Właśnie przewinęło się kolejne nazwisko.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Reprezentacja Polski szuka selekcjonera. Pojawia się były reprezentant Niemiec

Wedle informacji TVP Sport polską kadrę chciałby poprowadzić Thomas Brdarić. W przeszłości był on napastnikiem, ośmiokrotnie zagrał w reprezentacji Niemiec. Strzelił jednego gola i pojechał na Euro 2004 (jeden występ) oraz Puchar Konfederacji 2005 (wszystkie mecze na ławce). Jeśli chodzi o kluby, to występował m.in. w VfB Stuttgart (1993-1994), Bayerze Leverkusen (1999-2003), czy VfL Wolfsburg (2004/2005). Jego bilans w Bundeslidze wynosi 204 występy i 54 bramki.

50-letni obecnie Niemiec po zakończeniu kariery zawodniczej został przy futbolu. W 2009 r. podjął pracę w Unionie Solingen, gdzie najpierw był kierownikiem, a następnie zaczął łączyć tę funkcję z byciem trenerem. Później kontynuował pracę szkoleniową w drużynach młodzieżowych Bayeru i Uerdingen, aby wrócić do gabinetów jako dyrektor sportowy Dynama Mińsk oraz uzbeckiego Bunyodkoru.

Zobacz też: Sceny w meczu otwarcia Euro. Cyrk a nie mecz? No to popatrzcie

Potem znów zasiadł na ławce trenerskiej i prowadził kolejno: TSG Neustrelitz, rezerwy Wolfsburga, TSV Steinbach, Shkendiję, TeBe Berlin, Rot-Weiss Erfurt, KF Vllaznia, Chennaiyin FC i Al-Arabi. We wspomnianej Vllazni był dwukrotnie, ostatnio od kwietnia 2024 r. do czerwca br. Tam też osiągnął największy szkoleniowy sukces, jakim było zdobycie Pucharu Albanii w sezonie 2020/21.

Thomas Brdarić selekcjonerem reprezentacji Polski? "Nawet się nie zainteresuje"

Według źródła Brdarić przysłał swoje CV do polskiej federacji, "ale… nie ma na to najmniejszych szans". Dlaczego? "Brdarić i jego współpracownicy są najpewniej w grupie trenerów, którzy szukają wolnych posad na rynku i praktycznie wszędzie wysyłają swoje CV. W przypadku Niemca sytuacja może wyglądać tak, że on sam chciałby pracować w Polsce, ale sama federacja nawet nie zainteresuje się kandydaturą 50-latka" - wyjaśniono.

Z tego wynika, iż ta kandydatura jest bardziej ciekawostką niż rzeczywistą opcją. O tym, kto zostanie nowym selekcjonerem, mamy przekonać się niedługo. - W piątek 4 lipca wybieram się na mistrzostwa Europy kobiet i wracam do kraju po dwóch meczach, w środę. Wtedy planuję finalizację starań o nowego trenera - mówił Cezary Kulesza.