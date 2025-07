Polska gospodarzem Euro?! Kulesza mówi wprost. "Rządowe konsultacje"

Raczej nikt nie ma wątpliwości, że pierwsza kadencja Cezarego Kuleszy w roli prezesa PZPN była niezwykle uboga w sukcesy czy choćby pozytywy. Afery w reprezentacji Polski, fatalne wybory na pozycję selekcjonera, rozczarowujące wyniki kadr młodzieżowych, do tego też wpadki wizerunkowe. Kulesza został wybrany na kolejne cztery lata podczas niedawnego Walnego Zgromadzenia PZPN, jednak był jedynym kandydatem, więc trudno, by było inaczej. Jednak jak dotąd zdecydowanie nie ma się czym szczycić.

Euro 2036 w Polsce? Kulesza odniósł się do pogłosek

Zdaniem dziennikarza TVP Sport Macieja Iwańskiego, prezes miał już obmyślić plan na sukces. Mianowicie miałoby nim być wywalczenie dla Polski prawa do organizacji Euro 2036. Tym razem samodzielnego, a nie wspólnie z innym krajem, jak z Ukrainą w 2012 roku. Portal WP SportoweFakty zapytał o sprawę samego Cezarego Kuleszę. Ten bardzo jasno stwierdził, że ów doniesienia są fałszywe, a sama organizacja wymagałaby o wiele więcej niż jego własne chęci.

- Nic mi nie wiadomo na ten temat. Gdyby pojawiła się taka szansa, to oczywiście, że byśmy ją rozważyli. Tyle że to wymaga uzgodnień rządowych, konsultacji na poziomie ministerstw. My nie możemy sobie ot tak wymyślić, że organizujemy Euro 2036 - powiedział Kulesza. Prezes podkreślił także, że zdaje sobie sprawę, jak wielkim wydarzeniem było Euro 2012, jednak to wszystko nie jest proste.

Marzenia to piękna sprawa. Ale trzeba jeszcze zmierzyć się z rzeczywistością

- Wszyscy pamiętamy o Euro 2012, które było organizacyjnym sukcesem, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi. Dlatego podkreślę, że nic mi o tym nie wiadomo - stwierdził prezes PZPN. Dodajmy, że od 2023 roku znamy już gospodarzy dwóch najbliższych europejskich czempionatów. Euro 2028 odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii, z kolei Euro 2032 wspólnie zorganizują Włochy oraz Turcja.