Tak Kulesza odpowiedział TVP na pytanie o wybór selekcjonera. Kpina

Od 12 czerwca reprezentacja Polski nie ma selekcjonera. Wtedy to Michał Probierz podał się do dymisji. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył za pośrednictwem komunikatu PZPN.

Cezary Kulesza robi sobie żarty z poszukiwań selekcjonera?

Wciąż nie wiadomo, kto go zastąpi. Choć w przestrzeni medialnej pojawiło się sporo kandydatów z Polski i zagranicy, to wciąż nic nie wiadomo. Po zjeździe PZPN, gdzie Cezary Kulesza został wybrany na kolejną kadencję, dziennikarze TVP Sport porozmawiali z nim na ten temat. Jednak nie takiej odpowiedzi na pewno się spodziewano na pytanie: "Kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?".

- Dobre pytanie, mogę odpowiedzieć tylko tyle, że na pewno będzie selekcjoner. Uzbrójmy się w cierpliwość, mamy jeszcze trochę czasu. Nie chcemy popełnić jakiegokolwiek błędu. Chcemy sprawdzić wszystkie rzeczy, które dotyczą tego trenera - oświadczył.

- Wszystko się zmienia, jak w kalejdoskopie, jak na boisku. Akcja trwa, akcji nie ma, tak samo tutaj. Obiecuję, że jak najszybciej wybierzemy tego trenera - dodał.

Zaskakująca kandydatura Zbigniewa Bońka

Cezary Kulesza zdaje się dobrze bawić w trakcie poszukiwań nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W niedawnej rozmowie z Gol24.pl wskazał zaskakującą kandydaturę... Zbigniewa Bońka. - Ma odpowiednie kwalifikacje, ma już doświadczenie, ciekawe jak zareagowałby na propozycję objęcia kadry? Z mojej perspektywy ta kandydatura miałaby kilka plusów; zakładam na przykład, że najmniej przychylnie nastawieni do mnie dziennikarze mogliby ją przyjąć nie tylko ze zrozumieniem, ale wręcz z aprobatą - oświadczył.

Na reakcję byłego prezesa PZPN nie trzeba było długo czekać. - Oczywiście, pan Czarek wrzucił mnie (do tego grona - red.), żeby był taki przytyk, ale mnie to w ogóle nie boli. Czekam na telefon - zadeklarował.

- Decyduję się na podjęcie bardzo poważnego kroku. W związku z tym, że Kulesza powiedział, że jestem jednym z kandydatów, od dzisiaj: silenzio stampa. Do czasu wybrania selekcjonera - przekazał, śmiejąc się.