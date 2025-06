To tam chce grać reprezentant Polski. "Miejsce stworzone dla mnie"

Obie drużyny, w których występował w poprzednim sezonie Tymoteusz Puchacz, spadły z ligi. Reprezentant Polski nie zdobył serc kibiców Holstein Kiel - z nim w składzie zespół wygrał jeden mecz - więc trafił na wypożyczenie do angielskiego Plymouth Argyle. Tam grał więcej, ale również nie pokazał się z najlepszej strony - w końcówce sezonu stracił miejsce w wyjściowej jedenastce.

Co dalej z reprezentantem Polski? Chce zostać w Anglii

Nie jest wielką niespodzianką, że po powrocie Puchacza do Niemiec, w Holstein Kiel stwierdzono, że nie mają miejsca w składzie dla reprezentanta Polski. On sam w rozmowie z "Faktem" przyznaje, że bardzo mu się spodobało w Anglii. - To miejsce stworzone dla mnie - powiedział.

- Pasuję do ligi angielskiej, jestem zawodnikiem bazującym na fizyczności, nie mam problemów z językiem. Poznałem też smak walki z Liverpoolem czy Manchesterem City, z którymi rywalizowaliśmy w Pucharze Anglii. Dlatego jeśli byłaby możliwość grać w Anglii, to jestem na to gotowy! - zapewnił.

Obrońcy podoba się też sposób kibicowania angielskich fanów. - To inny styl kibicowania niż w Polsce. Potrafią cieszyć się z małych rzeczy: dobrego wślizgu, wygranej główki, przechwytu. Dla obrońcy to raj, bo gra się tam dla ludzi, którzy potrafią pochwalić twoją robotę - zaznaczył.

Tymoteusz Puchacz to piętnastokrotny reprezentant Polski. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 30 meczów we wszystkich rozgrywkach. Nie strzelił żadnej bramki, zanotował dwie asysty. Jego umowa z Holstein Kiel obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.